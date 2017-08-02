TARİHİN İHTİŞAMLI KOKULARINA BÜYÜLEYİCİ BİR YOLCULUK; DİLEK HANİF MUM KOLEKSİYONU





Zarafetin temsilcisi Dilek Hanif, adeta bir Couture işçiliğinde yaratılan ilk tekstil dışı ürünü “Dilek Hanif Mum” koleksiyonuyla sizleri sihirli bir yolculuğa çıkarıyor. Koleksiyonun arkasında ise, Dilek Hanif’in heykel sanatçısı kızı Dilhan Hanif var!

Egzotik, etkileyici ve karşı konulamaz… Dilek Hanif Mum Koleksiyonu, büyüleyici esanslarla hazırlanan içeriği ve tarihten ilham alan tasarımı ile eski kokuların şaşaa ve ihtişamını salonlarınıza taşıyor. Uzun, tarihsel bir araştırma ve bunun sonuçlarının kreatif bir yorumu olan Dilek Hanif Mum Koleksiyonu, lüksü gardıroplarınızdan sonra şimdi de evlerinizin salonlarında yaşatıyor…

Dilek Hanif’in tekstil dışı ilk ürünü olan mum koleksiyonunun tüm yaratıcı sürecinin arkasında ise Hanif’in heykel sanatçısı kızı Dilhan Hanif var. 3 farklı kokudan oluşan ve her notada sizleri düşsel bir yolculuğa çıkaracak mumların bakır kapları ise Dilek Hanif için özel olarak tasarlanmış. Osmanlı sanatından ilham alınmış bu kaplar, tamamen el işçiliği ile dövülerek hazırlanıyor.

SAFFRON 1534, baştan çıkarıcı baharatlar ile eşleştirilen yasemin, şakayık, ve saflığın temsilcisi gül esanslarının birleşiminden oluşuyor. Adını, 1534 yılında Sultan Süleyman’ın resmi eşi olan, ilk büyük kadın sultan figürü Hürrem’den ilham alıyor. Tarihin en güçlü kadınları arasında yer alan Hürrem’in cazibesi ve büyüsü, bu kez Dilek Hanif Mum Koleksiyonu’nda evinizin her köşesinde gücünü gösteriyor.

Üst notasındaki çınar ağacı ile Marmara ve Akdeniz sedirlerinin esintisi, orta notalarında ise sandal ağacı, portakal ve yasemini buluşturan SANTAL 1478, salonunuzda ihtişamın kokusunu hissettiriyor. Adını 1478’de inşa edilen Topkapı Sarayı’ndan alıyor.

Kapalıçarşı’nın etnik ve güçlü aroması, LABDONUM 1455’in ana ilham kaynağı… Ladin ağacı notaları, köselenmiş deri ve baharatlarla buluşurken, içine eser miktarda mürrisafi reçinesi, huş ağacı ve aselbent serpiştirilen mum, sizi 1455’te kurulan Kapalıçarşı’nın derin ve tarihsel detaylarla süslü dehlizlerinde karşı konulmaz bir gezintiye davet ediyor.

Dilek Hanif Mum Koleksiyonu, Dilek Hanif Nişantaşı mağazası ve Dilek Hanif Online’da olanca görkemiyle sizleri bekliyor.

http://instagram.com/dilekhanif

https://www.facebook.com/dilekhanif

https://twitter.com/DilekHanifWorld

