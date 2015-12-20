TARİHİN İKONİK 8 KADININI ANLATAN FİLMLER



Tarihin en ikonik 20 kadınıyla tarihi bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

Kültür, sanat, politika ve bilim alanında dünyaya bir şeyler kazandırmış olan ve sinema sektöründeki kadınlara da ağırlık veren filmleri listeledik. Keyifli izlemeler.

Marilyn Monroe – Norma Jean & Marilyn (1996)

Marilyn Monroe’nun hem geçmişini yani Norm Jean ismini kullandığı zamanları hem de Marilyn Monroe ismiyle anılmaya başladığı dönemlerini anlatıyor film. Ashley Judd Norma Jean’i, Mira Sorvino ise Marilyn Monroe‘yu canlandırıyor.