TATİL PLANI YAPARKEN YAPTIĞIMIZ 4 BÜYÜK HATA



Seyahat planı yaparken göz önünde bulundurduğumuz iki şey vardır; uygun fiyatlı olması ve bize genel bir deneyim yaşatması. Peki genel bir deneyim kısmını pas geçip, size ikisini birden gerçekleştirebilirsiniz desek?

İşte uygun fiyata şahane bir deneyim yaşamanın yolları;

1. Seyahat planınızı yaparken doğru zamanı belirleyememek

Her şeyde olduğu gibi tatil planı yaparken de zamanlama her şeydir. Mesela, okulların kapandığı dönemlerde, havaların çok fazla soğuk olduğu ve insanların kapalı alanlarda vakit geçirmek istedikleri zamanlarda seyahat etmemeye çalışın.