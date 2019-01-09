Taylor Hill’in Alışverişlerinde Vazgeçemediği Güzellik Ürünleri

22 yaşındaki model Taylor Hill doğallığıyla dikkat çeken isimlerden. Genç model verdiği bir röportajda, güzellik rutininden eksik etmediği 5 üründen bahsediyor. Bakalım bu ürünler hangileri:

1# Spring Valley E Vitamini

Taylor Hill sivilceleri için E vitamini kapsülü kullanıyor.

2# OPI Crystal Törpü

Hill hemen her drugstore alışverişinde bir törpü aldığını söylüyor. Törpüleri çantasında bulundurduğu için sürekli kaybettiğini belirten genç modele göre, iyi bir oje görünümünden önce pürüzsüz tırnaklar elde etmek şart.

3# Essie Oje- Wild Nude

Hill tırnaklarında temiz ve bakımlı bir görünüm için Essie’nin nude renkteki ojesini kullanıyor.

4# Pantene Sheer Volume Kuru Şampuan

Taylor Hill uzun ve kıvırcık saçlarından “vahşi bir canavar” olarak bahsediyor ve bu canavarı dinginleştirmek için kuru şampuan kullanıyor. En sevdiği kuru şampuan da koyu renkli saçlarında beyaz izler bırakmayan Pantene.

5# Neutrogena Makyaj ve Yüz Temizleme Mendili

Taylor Hill sabah rutinini şu şekilde açıklıyor: “Duş almak için vaktim varsa yüz temizleyici ürün kullanıyorum. Ama eğer vaktim yoksa, serum ve nemlendiriciye geçmeden önce cildimi temizleme mendiliyle siliyorum.”