TAYLOR SWIFT TACINI KAYBETTİ

Beyoncé, Forbes dergisi tarafından yapılan araştırmaya göre, 2017 yılının en çok kazanan kadın müzisyeni olarak ilan edildi ve geçen yılın birincisi Taylor Swift’i tahtından indirdi.
Beyoncé’nin hit albümü Lemonade, onun toplamda 79 milyon pound kazanmasını sağladı. Haziran ayında ikiz bebeklerine de kavuşan Beyoncé için 2017 yılı muhteşem olmuşa benziyor.
Listenin ikinci sırasında ise 52 milyon pound’la Adele yer alıyor.
Taylor Swift ise 33 milyon pound’la üçüncü sıraya yerleşiyor. Swift’in 2017 yılının son zamanlarında çıkan yeni albümü Reputation, satışı rekorunu elinde tutmakta. Bu albümden elde ettiği kazançlar ile Talor Swift 2018’in en güçlü adaylarından biri olmaya şimdiden hazır. Yılın en çok kazanan kadın sanatçıları listesinin ilk 10 ismi şöyle;
Beyoncé – 79 milyon pound
Adele – 52 milyon pound
Taylor Swift – 33 milyon pound
Celine Dion – 31 milyon pound
Jennifer Lopez – 28 milyon pound
Dolly Parton – 27.9 milyon pound
Rihanna – 27 milyon pound
Britney Spears – 25 milyon pound
Katy Perry – 24 milyon pound
Barbra Streisand – 22 milyon pound