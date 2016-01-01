TAYLOR SWIFT TACINI KAYBETTİ



Beyoncé, Forbes dergisi tarafından yapılan araştırmaya göre, 2017 yılının en çok kazanan kadın müzisyeni olarak ilan edildi ve geçen yılın birincisi Taylor Swift’i tahtından indirdi.

Beyoncé’nin hit albümü Lemonade, onun toplamda 79 milyon pound kazanmasını sağladı. Haziran ayında ikiz bebeklerine de kavuşan Beyoncé için 2017 yılı muhteşem olmuşa benziyor.

Listenin ikinci sırasında ise 52 milyon pound’la Adele yer alıyor.

Taylor Swift ise 33 milyon pound’la üçüncü sıraya yerleşiyor. Swift’in 2017 yılının son zamanlarında çıkan yeni albümü Reputation, satışı rekorunu elinde tutmakta. Bu albümden elde ettiği kazançlar ile Talor Swift 2018’in en güçlü adaylarından biri olmaya şimdiden hazır. Yılın en çok kazanan kadın sanatçıları listesinin ilk 10 ismi şöyle;

Beyoncé – 79 milyon pound

Adele – 52 milyon pound

Taylor Swift – 33 milyon pound

Celine Dion – 31 milyon pound

Jennifer Lopez – 28 milyon pound

Dolly Parton – 27.9 milyon pound

Rihanna – 27 milyon pound

Britney Spears – 25 milyon pound

Katy Perry – 24 milyon pound

Barbra Streisand – 22 milyon pound



