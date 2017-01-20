TAYLOR SWIFT YENİ AŞKIYLA BLAKE LIVELY VE RYAN REYNOLDS’UN YANINA KAÇTI



Taylor Swift ve Joe Alwyn aşkının magazin basını için olan önemi hızını düşürmeden devam ediyor.

Gündemin yeniden bu aşkla hareketlenmesinin sebebi ise Taylor Swift ve Joe Alwyn çiftinin, Ryan Reynolds ve Blake Lively ile birlikte Amerika’daki Rhode Island’da özel birkaç gün geçirmeleri.

Geçtiğimiz yıl Tom Hiddleswift ile birlikteyken de, ünlü çiftin yanına kaçamak yapmaya giden Swift, bu geleneği bozmuyor.

@britmaack

Taylor Swift’in Joe Alwyn ile yaşadığı ilişkinin diğer aşklarından oldukça farklı olduğu düşünülünce, gözlerimizi bu çiftten ayırmamız mümkün değil.



