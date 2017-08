Yeni sezonun en heyecan verici müzik olaylarından birinin “Look What You Made Me Do” klibi olduğunu söylememize gerek yok herhalde.

Klipte Taylor Swift’in yaptığı göndermeler konuşulurken; biz de sizin için öne çıkan ve yeni sezon için ilham verici olan güzellik görünümlerini ele aldık.