TAYLOR SWIFT’İN YENİ ALBÜMÜNE MERT ALAŞ DOKUNUŞU





Taylor Swift uzun bir süre sonra yeni albümüyle geri dönmeye hazırlanıyor!

Sosyal medya hesaplarındaki tüm görselleri sildikten sonra, şimdiye kadar hakkında çıkan tüm haberlere gönderme niteliği taşıyan yılan görselleri paylaşan Swift; böylece yeni albüm müjdesini de vermiş oldu.

Taylor Swift (@taylorswift)’in paylaştığı bir gönderi ( 23 Ağu 2017, 07:01 PDT )

Reputation adını taşıyan albümün kapak çekimi ise dünyaca ünlü fotoğrafçılar Mert Alaş ve Marcus Piggott imzalı.

10 Kasım 2017 tarihinde çıkması beklenen albümün ilk single’ı ise bu Cuma günü müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Taylor Swift (@taylorswift)’in paylaştığı bir gönderi ( 23 Ağu 2017, 09:39 PDT )

Uzun süredir sessiz kalan ve pek çok sorunla boğuşan Swift’in bu albümle birlikte tüm söylentilere yanıt vereceği ve daha sert bir imaj çizeceği konuşuluyor.

Reputation albümünü merakla bekliyoruz!

