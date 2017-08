Taylor Swift sonunda merakla beklenen klibini yayınladı! Kasım ayında çıkması beklenen yeni albümünün ilk şarkısı “Look What You Made Me Do” için çekilen klip, geçtiğimiz gece MTV 2017 Video Müzik Ödülleri sırasında ilk kez dinleyiciyle buluştu.

Uzun süren suskunluğunu bozan genç yıldız, klipte eski Taylor’ın artık öldüğünü vurguluyor. Uzun süredir atıştığı Kanye West, Katy Perry, Kim Kardashian gibi isimlere de göndermeler içeren klibi aşağıdan izleyebilirsiniz.