TBT: 2000’li Yıllardaki Gençlerin Hatırlayacağı 35 Şey

Düşününce 2000’li yılların üstünden neredeyse 20 yıl geçtiğine inanmakta zorlanıyoruz!

İşte daha dün gibi aklımızda olan 2000’li yıllarda genç olanların asla unutamayacağı 35 ikonik an:

Muhtemelen bu çiftin sonsuza dek mutlu olacağına inanıyordunuz…

Jessica Simpson ve Nick Lachey

ve bu çiftin de…

Justin Timberlake ve Britney Spears

ve tabii ki Notebook’ta hayran kaldığımız bu çiftin de!

Ryan Gosling ve Rachel McAdams

Arka cebi olmayan jean pantolonlar?

Ultra düşük belleri unutmamız mümkün değil ama hala gözümüze kötü görünmüyor!

Telefonumuza hangi şarkıyı polifonik melodi olarak ayarlayacağımızı düşünüyorduk!

 

Müzik indirmek için Limewire ve Kazaa’yı kullandığımız günleri unutmak mümkün değil!

Tabii ki onları CD’ye yazdırdığımız günleri de!

MySpace’te en iyi arkadaşlarımızı düzenlemek kavgalara neden olabiliyordu.

Nokia telefonumuzda mesaj yazmaya ve Snake oyununu oynamaya bağımlıydık!

Tabii ki her ay farklı renkte kapak kullanmaya da.

Muhtemelen ilk iPod’unuz buna benziyordu.

Mean Girls filminden alıntılar yapmak…

 

Gerçek bir 2000’ler teeanager’ı iseniz; Miley Cyrus’ın bu halini hatırlıyor olmanız gerek.

Ve Hilary Duff’ın bu halini

ve Rihanna’nın bu dönemini…

Britney Spears ve Aerosmith’in bu SuperBowl performansı hala ikonik.

Britney Spears’ın  “I’m a Slave 4 U” klibindeki tüm dans figürlerini ezbere biliyor olabilirsiniz.

 

Peki ya tekrarlarını bile izlediğimiz müzik programları?

 

“Tube top” denen üstler ve maksi etekler…

Juicy Couture olması muhtemel eşofman takımları…

Herkeste bir charm bilezik vardı diye düşünüyoruz.

Gözleri gösteren degrade camlar

MAC Lipglass olmadan evden çıkmak mümkün değildi.

Aynı şekilde platform terlikler olmadan bir kombin düşünülemezdi.

Von Dutch beyzbol şapkaları!

Logolu çantalar!

Ultra mini denim etekleri şimdilerde giyecek cesarette biri bulmak imkansız.

Taşlı dövmeler bugün bakınca çok da güzel bir trend gibi durmuyor.

Gwen Stefani’nin Harujuku kızı olduğu dönemleri hatırlıyor musunuz?

Christina Aguilera’nın Dirrty” dönemlerini?

 

Dışa fönlü bol katlı saçlar yakında geri dönmesini beklediğimiz trendlerden.

Britney Spears’ın “Toxic”i hala zamansız seksilerden.

 

 

 

50 Cent’in In Da Club‘ı dönemin global hitlerindendi!

 

The O.C. izlediğimiz günleri özledik!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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