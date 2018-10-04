Tbt: Bir Zamanlar Sevgili Olduklarına Şaşıracağınız 15 Ünlü Çift

 

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Zaman ne kadar da çabuk geçiyor!

Zamanında tüm gazetelerde haklarındaki haberleri okuduğumuz “o aşklar” yaklaşık 15-20 sene öncesinde kaldı.

İşte gördüğünüzde ‘Aaa evet, beraberlerdi’ ya da ‘Beraber olduklarını bilmiyordum!’ diyeceğiniz 15 ünlü çift;

brad pitt eski aşklar

 

Brad Pitt & Gwyneth Paltrow

1995 yılında Seven filminin setinde taşına çift, 90’lı yılların ikonik çiftlerinden biriydi.

kate moss

Johnny Depp & Kate Moss

İşte bir başka 90’lı yıllar ikonik çifti! Winona Ryder sonrası aradığı aşkı Kate Moss’ta bulan Johnny Depp, o dönemde boğuştuğu uyuşturucu ve alkol problemleri nedeniyle Moss’u terketmişti.

 

sandraryan

SANDRA BULLOCK & RYAN GOSLING

İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşayan çiftin ayrılığı da sessiz sedasız olmuştu.

ethansalma

EDWARD NORTON & SALMA HAYEK

2000’li yılların favori çiftlerinden.

nickkim

NICK CANON & KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian’ı şu sıralar Kanye West dışında birinin yanında hayal edemesek de, Nick Canon ile uzun süreli bir ilişki yaşadığını da belirtmek isteriz.

brittanyashton

BRITTANY MURPHY & ASHTON KUTCHER

2009 yılında 32 yaşında hayata veda eden Brittany Murphy ve Ashton Kutcher; Hollywood’ın gözde genç çiftlerindendi.

jaredcameron

JARED LETO & CAMERON DIAZ

Leto ve Diaz uzun süreli bir birliktelik yaşamıştı.

scarlettjosh

SCARLETT JOHANSSON & JOSH HARNETT

İkili bir film setinde tanışmıştı.


kristenjake

KIRSTEN DUNST & JAKE GYLLENHAAL

Şimdilerde ikilinin meşhur “salata” karesi sıklıkla komik postlarda paylaşılsa da, zamanında aralarındaki romantizmle konuşuluyorlardı.

britneycolin

BRITNEY SPEARS & COLIN FARRELL

Peşpeşe bir çok başarısız ilişki yaşayan Spears’ın bir diğer kalp kırıklığı, Colin Farrell’a aitti.

mobynatalie

MOBY & NATALIE PORTMAN

Portman, ünlü müzisyen Moby ile çıkmıştı.

naomiheath

NAOMI WATTS & HEATH LEDGER

Ledger, Michelle Williams öncesinde Naomi Watts ile çıkıyordu.

  orlandokate

ORLANDO BLOOM & KATE BOSWORTH

İkilinin ilişkisi kısa sürmüştü.

ryanalanis

RYAN REYNOLDS & ALANIS MORISETTE

İkilinin 7 yıl süren birlikteliği, Morisette’in nişanı atmasıyla son bulmuştu.

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Mila Kunis & Macaulay Culkin

Mila Kunis uzun yıllar Evde tek Başına filminin yıldızıyla birlikteydi.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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