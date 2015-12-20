TEGV İLE VAN’DA KÜTÜPHANE PROJESİ





” Bir Çocuk Değişir, Dünya Gelişir “

TEGV, “Van’da Çocuklar için Kütüphane Yenilenmesi” kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyor. Essence55 adlı Sosyal Sorumluluk grubuna bağlı 24 gönüllü ile “Çocuklarla Gelecek”, projesi; Van Kütüphanesinde çocukların kullanabileceği İPadler, bilgisayarlar, performans sergileyecekleri ya da ders alacakları mini bir sahne, düzenli değişen kitaplar, film köşesi ve ders çalışma alanlarını çocuklar için sağlanan yardımlarla hayata geçiriyorlar.

Van’da çocuklarımız için birlikte yapabileceklerimiz;

Okuma Alanı

•İzleme Alanı

•Araştırma Alanı

•Sahne Alanı

ÇOCUKLARLA GELECEK sosyal sorumluluk projemize sen de el ver.

Bir çocuk değişir dünya değişir.

https://tegv.org/2017/04/cocuklarla-gelecek/

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