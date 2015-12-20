TEK HAMLEDE ÖLÜ DERİDEN KURTULMANIN YOLU



Yaz aylarının ufukta görünmesi demek vücudumuz için de harekete geçmemiz gerektiğinin en büyük kanıtı.

Daha fit bir vücut ya da daha parlak bir cilt için çalışmalara başlayanlara bizim de önerimiz olacak.

İşe ilk başta cildinizi tazelemekle başlamaya ne dersiniz?

“Cildinize haftada bir ya da iki kere peeling yapmak, en üst katmanı arındırır” diyor Sydney Skin’in Danışmanı Dr. Li-chuen Wong ve ekliyor; “Eğer ölü deriyi temizlemezsek, cildimiz kuru ve donuk görünür.”

Fırça ile dairesel hareketler yaparak, ayaklardan başlayıp boyun ve dekoltenize kadar masaj yapmak, hücre devrini hızlandıracak, cildinize aydınlık bir görünüm kazandıracak, kullandığınız kremlerin daha çabuk ve etkili emilmesini sağlayacak. Peeling sonrası cildi beslemek için temel yağlar kullanabilir, daha hafif bir yöntem arıyorsanız vücut şampuanlarını tercih edebilirsiniz.

Beyza Yalman