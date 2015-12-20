TEK ÜYELİK SİSTEMİYLE PİLATES KEŞFİNE ÇIKIN



Fit in Class Üyeliği ile Pilates Keşfine Çık!

Vücudunuzu kısa sürede şekle sokmak, bu görünümü de korumak istiyorsanız formülünüz basit: Pilates!

Tüm kadınlar sıkı bir vücuda ve dik bir duruşa sahip olmak ister. Pilates ile bunu yapmak çok kolay. Düzenli pilates dersleri ile dilediğiniz sıkılığa kavuşabilirsiniz.

Pilates yapmaya karar verirken birçok soru işareti ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Hangi salonda, hangi hoca ile ders yapmalıyım? Çevremde pilates salonları var mı? Evime, işime ve hatta hafta sonu gezilerime yakın tüm salonları tercih edebileceğim bir sistem mevcut mu?

İsteklerinizi karşılayan yeni bir sistem; Fit in Class…

Tek Üyelik ile Sınırsız Stüdyo ve Sınırsız Grup Dersi

Sistem oldukça basit. www.fitinclass.com sitesine giriyorsunuz. Tek üyelik ile sisteme dahil olan İstanbul içeçrisindeki tüm stüdyo/salon derslerine rezervasyon yaparak giriş yapıyorsunuz. Salonunuzu, bölgenizi, derse girecek olan hocalarınızı, ders saatinizi kendi isteğinize göre belirleyebiliyorsunuz.

Fit in Class sistemi sadece pilates dersini değil tüm grup aktivite derslerini bulabileceğiniz bir sistem. Yeni aktiviteler keşfetmek isteyen herkes için ideal bir kurgusu mevcut. Tek fiyat, tek üyelik, sınırsız grup dersi ve stüdyo.

Farklı salonlar da farklı pilates deneyimi yaşamak artık Fit in Class ile çok kolay. Sen de bu deneyimi yaşamak için harekete geç ve bize katıl! www.fitinclass.com

