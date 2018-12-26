Tekrar Tekrar İzlediğimiz En İyi Yılbaşı Filmleri

Yılbaşı ruhu filmler eşliğinde çok daha iyi hissedilir değil mi? Dışarıda soğuk bir hava varken sıcak çikolatanızı alıp battaniyenin altına girdiğinizde sizin için derlediğimiz bu filmlerle yeni yıl ruhunu iliklerinize kadar hissedeceksiniz!

#1 Love Actually – Aşk Her Yerde (2003)

Film, Londra’da yaşayan sekiz farklı çiftin yılbaşı zamanında aşk hayatlarıyla ilgili başlarından geçen bağımsız hikayeleri konu alıyor.

#2 8 Femmes – 8 Kadın (2002)

Öldürülmüş bir adam ve sekiz kadın. Hepsi de gerçeği öğrenmek için birbirinden istekli. Film Fransa’da büyük bir ailenin Noel tatilinde bir araya gelmesiyle başlıyor. Bir gece içinde ev sahibi bıçaklanarak öldürülüyor ve evdeki sekiz kadın da bir anda şüpheliye dönüşüyor.

#3 Serendipity – Tesadüf (2001)

Tanıştıkları geceden sonra yıllar boyu birbirini arayan bir çift, ayrı düştüklerinde bile kaderin onları tekrar birleştireceğine inanmışlardı.

#4 How the Grinch Stole Christmas – Grinç (2000)

Noel coşkusu, Whoville kasabasının her sokağında müthiş bir şekilde yaşanmaktadır. Kasaba halkının tek derdi, yakınlarına güzel hediyeler almaktır. Bu kasabaya Crumpit Dağı’nın tepesinden bakan Grinch ise Noel’den nefret etmektedir ve bu insanların neden Noel’i bu kadar sevdiğini sorgulamaktadır.

Tek isteği, onları Noel’i beklediklerine pişman etmektir. Grinch planını gerçekleştirebilmek adında elinde ne varsa yoksa ortaya koyacaktır.

#5 The Family Stone – Aile Bağları (2005)

Stone Ailesi, bir yılbaşı tatili döneminde, oğulları Everett’in, kız arkadaşı Meredith’i eve getirmesi ve onlarla tanıştırması için bir araya gelirler. Yalnız bohem bir tarzı olan Stone Ailesi, kendi tarzlarına son derece uzak kaçan Meredith’i biraz yabancılarlar.

Bu New Yorklu, zengin ve güç sahibi iş kadını, mesafeli ve soğuk gelir onlara. Kendisine karşı olumsuz yaklaşanlar karşısında mahcup bir pozisyona düşen genç kadın, kız kardeşinden destek için yanına gelmesini ister. Julie’nin gelişi dikkatleri farklı bir alana kaydıracaktır.

#6 Last Holiday – Hayatımın Tatili (2006)

Georgia Byrd hayatındaki her şeyi yoluna koymaya çalışan bir kadındır. Aniden alacağı ağır ve korkunç bir haber Georgia’yı zor bir durumla karşı karşıya bırakacaktır.

Georgia ölümcül bir hastalıkla burun burunadır ve kısa bir süre ömrü kalmıştır. Bunun üzerine geriye kalan günlerini güzel geçirebilmek adına Avrupa’ya seyahat etmeye karar verir. Bu onun son tatili olacaktır.

#7 Home Alone – Evde Tek Başına (1990)

Kevin’ın ailesi Fransa’ya Noel tatiline giderken yanlışlıkla Kevin’ı evde unutur. Kevin yalnız kaldığını farkettiği anda, evini de hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağını anlar.

Harry ve Marv’ın niyeti, Kevin’ın mahallesindeki tüm evleri soymaktır. Kevin’ın evinin kolay lokma olmayacağını acı deneyimlerle öğreneceklerdir.

#8 Elf (2003)

Buddy, Kuzey Kutbu’nda büyümüş ve bir elf olmuştur. Fakat boyu büyümeye başlayınca esasında bir insan olduğu ortaya çıkar. Ve Buddy tası tarağı toplayıp New York’a gelir.

Amacı babasını bulmaktır. Kendi büyüdüğü dünyaya benzemeyen New York ona bir baba, yeni bir anne ve bir kardeş kazandır. Fakat bu insanların Noel’e inançları zayıftır ve Buddy en çok buna şaşırır.

#9 The Best Man Holiday – En İyi Arkadaşımın Düğünü (2013)

Üniversite arkadaşları olan bir grup 15 yıl sonra yeni yıl için bir araya gelirler. Tekrar birleşince geçmişte kalan arkadaşlıkların, düşmanlıkların ve aşkların ne kadar çabuk alevlenebildiğine şahit olacaklardır.

#10 The Holiday – Tatil (2006)

Iris Simpkins, Londra’da yaşayan bir köşe yazarıdır. Aynı zamanda meslektaşı Jasper Bloom’a karşılıksız bir aşk beslemektedir. Yılbaşı yaklaşırken Jasper’ın nişanlandığını ve başka bir meslektaşı ile evlenmek üzere olduğunu öğrenince Iris’in tüm dünyası tepetaklak olur.

Diğer yanda Los Angeles’da yaşayan Amanda Woods, kendisine ihanet eden sevgilisinden henüz ayrılmıştır ve onu unutmaya çalışmaktadır. Kader bu iki kadının yollarını kesiştirir. Bir internet sitesi aracılığı ile yaşadıkları evi takas etmeye karar verirler. Amaçları hayatlarında tamamen bir farklılık yaratmaktır.