Tembel Kızlar İçin Kusursuz Cilt Tüyoları

 

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Güzellik ritüellerinin oldukça önemli olduğunu bilsek de her zaman aynı enerjiyi bulamayabiliyoruz.

TEMBEL KIZLAR İÇİN KUSURSUZ CİLT TÜYOLARI (2)

Özellikle bazılarımız; tembel olanlarımız bu düzene ayak uydurmakta zorlanıyor olabilir. Ancak disiplin sandığınız kadar zor değil. İşte tembel kızlar için kusursuz cilt tüyoları:

 

ADIM 1: TEMİZLİK

Günlük standart 3 adımlı cilt temizliği rutinlerini uygulayamayacak kadar tembelseniz, sizin için en önemli adımı uygulayın. Her gün gözeneklerinizi temizlemek önceliğiniz olsun. Sizin için pek çok adımı uygulayacak (temizlerken nemlendirecek ve cildin dengesini sağlayacak kremleri) tercih edin. Eve Lom’un kült klasiği Cleanser ‘ ı veya Liz Earle’ün çok satan Cleanse & Polish ürünlerini deneyebilirsiniz.

Günde tek atışlık temizliğinizi geceleri yapmaya özen gösterin böylece yüzünüzden günün kirini ve yorgunluğunu silebilirsiniz.

TEMBEL KIZLAR İÇİN KUSURSUZ CİLT TÜYOLARI (2)

 

ADIM 2: SPF

Bu en önemli nokta. Hatta gerçekten aşırı derecede tembelseniz, bu adımdan sonra durabilirsiniz.

Gidip en kaliteli ve pahalı yaşlanma karşıtı kremi edinebilirsiniz ancak cildinizi güneşten korumuyorsanız bu hiçbir işe yaramayacaktır.

Cilt bakımı yapmadığından emin olduğunuz ancak mükemmel cilde sahip kızlar, SPF faktörülü kremlerin her şey demek olduğunu bilir. Bu kremler %90’a kadar cilt koruması sağlar. Çok hassas ciltler Ultrasun‘ı deneyebilirler.

TEMBEL KIZLAR İÇİN KUSURSUZ CİLT TÜYOLARI (1)

 

 

ADIM 3: CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Fazladan birkaç bardak su içmeye bile üşenen tembel kızlar için ne mi önerebiliriz? Nemlendiriciler! Bu adımı atlamamak, ilerleyen yaşlarınızda işinize çok yarayacak. Yine de su içmeye de üşenmeyin tabii.

TEMBEL KIZLAR İÇİN KUSURSUZ CİLT TÜYOLARI (1)

ADIM 4: AZ ÇOKTUR; BUNU BİLİN

İyi bir cilt sadece doğru olanları yapmakla ilgili değildir. Yanlış yaptığınız alışkanlıklarınızı azaltarak da sürpriz sonuçlar elde edebilirsiniz. Nemlendiriciyi avuç avuç sürmeyi bırakın. Fazla nemlendirici sürmek daha esnek ve sağlıklı bir cilt demek değildir. Bunun yerine cildinize hangi serumun ya da güneş koruyucu kremin iyi geldiğini bulmaya çalışın.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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