Tembel Kızlar İçin Sabahları Hazırlanmayı Kolaylaştıracak Güzellik Ürünleri

 

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Sabahları uzayan makyaj süresini kısaltmak mümkün.

İşte tembel kızlar için sabahları hazırlanmayı kolaylaştıracak güzellik ürünleri:

Nars The Multiple

Fırça ya da sünger gerekmeden uygulayabileceğiniz bu stick ürünü hem kontürleme hem de aydınlatmada kullanabilirsiniz.

 

 

Bobbi Brown BB Cream SPF 35

“Çok işlevli ürünlerin” atalarından olan bu BB krem; ciltte 5 farklı şekilde kullanılabilir. Nemlendirir, aydınlatır, gözenek görünümünü yok eder, kırışıklıklarla savaşır ve güneş koruması sağlar.

 

Shiseido Aura Dew – Face, Eyes, Lip

Tüm yüzünüzde kullanabileceğiniz bu ürünü parmaklarınızla uygulayabilirsiniz.

Giorgio Armani Eye & Brow Maestro

Tüm göz bölgeniz için 1 ürün kıllanacaksanız; o bu krem ürün olmalı! Hem kaşlarınızı doldurabilir hem de far olarak kullanabilirsiniz.

Flesh Fleshpot Eye & Cheek Gloss

Güzellik rutininize bu jel ürünü eklemeye hazır mısınız? Yapışkan olmayan, hafif yapıdaki bu transparan ürün; glossy makyaj trendini uygulamak için harika bir seçenek.

Glossier Balm Dotcom in Rose

İçeriğinde gül olan bu ürün; sabahları zengin renk içeriği ile kurtarıcınız olacak.

Milk Makeup Lip + Cheek

Evden 5 dakika içerisinde çıkmamız gerektiğinde 20 dakikada yaratabileceğimiz görünümü tek bir ürünle yaratmanız mümkün. Bu vegan ürün; avokado yağı, mango yağı ve hint yağı içeriği ile cildinizi de nemlendiriyor.

Lilah B. Divine Duo Lip & Cheek

Bu vegan ürün ile yüzünüzün enerjisini yükseltebilirsiniz. Bu nemli, hafif yapıdaki ürün hem yanağınızı hem de dudaklarınızı nemlendirmek için çantanıza sığabilir bir ambalaja sahip.

M.A.C. Prep + Prime BB Beauty Balm SPF 35

Fondöten, concealer, prime ve güneş koruma bir arada mı? Tam sabahları ihtiyacımız olan şey! Bu güzellik balmı saydığımız ürünlerin görevlerini yerine getiriyor. T bölgenizi yağlandırmadan cildinizi nemlendirmesi de cabası!

Smashbox L.A. Lights Lip & Cheek Color

Çok veyaz az mı uyudunuz? Bu şeffaf stick, cildinize doğal bir canlılık katacak. Hem gözlerinize, hem yanaklarınıza hatta dudaklarınıza bile uygulayabilirsiniz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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