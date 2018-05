TEMBEL KIZLAR İÇİN STICK FORMUNDA GÜZELLİK ÜRÜNLERİ

Stick ürünler hem uygulama hem de taşıma kolaylığı açısından her daim joker görevi görmeye devam ediyor.

En etkili stick formdaki cilt bakım ürünlerini sizin için listeledik:

TonyMoly Panda’s Dream So Cool Eye Stick

Bundan daha sevimli bir stick aplikatör düşünemiyoruz! Bu stick formdaki göz serumu nemlendirme, yumuşatma, şişlikleri giderme ve tazelik verme özelliklerine sahip. Üstelik ince çizgileri ve kouy göz halkalarını da gidermekte başarılı olan bu ürün; seyahatler için de ideal!

Az önce cilt bakımı yaptırmış gibi bir cilt istemez misiniz? Bu nemlendirici balmı uygulayın ve cildinizin doğal ışıltısını ortaya çıkarın. Aynı zamanda Miranda Kerr’in de seyahatlerinde yardımcısı olan bu ürün tüm cilt tipleri için uygun ve rose quartz taşının enerjisini taşıyor.

Bu tonik balm; cildinizi nemlendirip tazelik katıyor. İçeriğindeki fındık ve yeşil çay ile doğal bir ışıltı katıyor.

Bu aydınlatıcı serum; karpuz içeriği ile nemlendirme etkisi sağlıyor. Uygulaması kolay olan bu ürün, aynı zamanda vegan olmasıyla da kalpleri çalıyor.

Güneş koruma kremlerini uygulama konusunda sıkıntı yaşıyorsanız; bu tam size göre! Yüzünüze, omuzlarınıza ve göğüs bölgenize uygulayabileceğiniz bu stick; yağlı bir his veya beyazlık bırakmıyor.

Clinique Take the Day Off Eye Makeup Remover Stick