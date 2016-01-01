TEMBEL KIZLAR İÇİN STICK FORMUNDA GÜZELLİK ÜRÜNLERİ





Stick ürünler hem uygulama hem de taşıma kolaylığı açısından her daim joker görevi görmeye devam ediyor.

En etkili stick formdaki cilt bakım ürünlerini sizin için listeledik:

TonyMoly Panda’s Dream So Cool Eye Stick

Bundan daha sevimli bir stick aplikatör düşünemiyoruz! Bu stick formdaki göz serumu nemlendirme, yumuşatma, şişlikleri giderme ve tazelik verme özelliklerine sahip. Üstelik ince çizgileri ve kouy göz halkalarını da gidermekte başarılı olan bu ürün; seyahatler için de ideal!

Kora Organics Noni Glow Face Balm

Az önce cilt bakımı yaptırmış gibi bir cilt istemez misiniz? Bu nemlendirici balmı uygulayın ve cildinizin doğal ışıltısını ortaya çıkarın. Aynı zamanda Miranda Kerr’in de seyahatlerinde yardımcısı olan bu ürün tüm cilt tipleri için uygun ve rose quartz taşının enerjisini taşıyor.

E.L.F. Pore Toner Balm

Bu tonik balm; cildinizi nemlendirip tazelik katıyor. İçeriğindeki fındık ve yeşil çay ile doğal bir ışıltı katıyor.

Milk Makeup Watermelon Brightening Serum

Bu aydınlatıcı serum; karpuz içeriği ile nemlendirme etkisi sağlıyor. Uygulaması kolay olan bu ürün, aynı zamanda vegan olmasıyla da kalpleri çalıyor.

Supergoop Glow Stick Sunscreen

Güneş koruma kremlerini uygulama konusunda sıkıntı yaşıyorsanız; bu tam size göre! Yüzünüze, omuzlarınıza ve göğüs bölgenize uygulayabileceğiniz bu stick; yağlı bir his veya beyazlık bırakmıyor.

Clinique Take the Day Off Eye Makeup Remover Stick

Gözünüzü açamayacak kadar yorgun olduğunuzda sizin için harika bir seçenek olacak olan bu balm formüllü makyaj temizleyici stick; güçlü ve nazik bir temizleme sunuyor.



