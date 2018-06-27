Temmuz 2018 Astroloji Yorumunuz

Bu ay gerçekleşecek Yengeç yeni ayı ile beraber burçları şanslı günler bekliyor. Özellikle bazı burçlar sağlık konusunda hassasiyet yaşayabilir. Buna dikkat etmekte fayda var.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den temmuz ayı astroloji yorumunuz.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)
13 Temmuz Cuma günü Yengeç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay ile beraber şanslı bir döneme giriyorsunuz. Sağlığınıza daha çok hassasiyet gösterdiğiniz bu süre zarfında, partneriniz var ise ilişkinizde majör kararlar alacaksınız. Tamam ya da devam, diyeceksiniz. Ancak her hâlükârda acele etmeden hareket etmelisiniz.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

Yengeç yeni ayı ile beraber zihninizi dinlendireceksiniz. Beden, zihin arasındaki denge ve bütünlüğün ne kadar önemli olduğunun önemini fark edeceksiniz. İşinizden ve tüm sorumluluklarınızda sıyrılıp kendi gizli dünyanızda mistik bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Sezgilerinizin ve hislerinizin çok daha kuvvetli olacağı bir dönem.

BAŞAK (23 Ağustos – 22 Eylül)

Bu ayki yeni ay ile beraber sosyal hayatınız ön planda olacak. Sosyal platformlardan tanıdığınız insanlarla ortak amaçları paylaşacağınız girişimlerin içinde yer alabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara fikirlerinizle ilham verebilirsiniz. Bu dönem araştırmacı çalışmalar yapıp bunları yapılandırmanın en iyi yaklaşım olduğunu fark edeceksiniz.

TERAZİ | (23 Eylül – 22 Ekim)
Yeni ay ile beraber kariyer ve toplumsal statü konusunda gelişmeler yaşayacaksınız. Otorite figürlerden de her türlü desteği alacaksınız. Bu süre zarfında terfi edebilir ve bununla beraber maddi koşullarınız iyileşebilir. Bazılarınız çalıştığınız sektörden tamamen bağımsız başka bir sektöre geçeceksiniz.

AKREP (23 Ekim – 22 Kasım)

Bu ay yurt dışı bağlantılarınız önem kazanacak. Uluslararası ticaret konusunda başarı elde edebilirsiniz. Farklı kültürlerle tanışmak için daha özgür hareket ettiğiniz bir dönem sizi bekliyor.
Yurt dışına yerleşme, orada yeni bir hayat kurma fikri size her zamankinden çok daha yakın gelecek.

YAY  | (23 Kasım – 21 Aralık)
Yengeç yeni ayı ile beraber finansal açıdan iniş çıkışlı bir periyoda gireceksiniz. Bu süre zarfında miras, nafaka ve kazançlar konusunda gecikmeler olabilir. Eğer tedbiri elden bırakmazsanız, başarıyla ve kârla bu dönemden rahatlıkla geçebilirsiniz. Acil ve elzem olmadığı sürece her türlü cerrahi operasyondan kaçınmakta da fayda var.

OĞLAK| (22 Aralık – 20 Ocak)
Bu ay bekâr Oğlak burçları evlilik kararı alabilir. Hayatınızda yeni bir döngünün başlamasıyla beraber, kişisel anlamda da bazı kararlar alabilirsiniz. Ancak bu kararları hayata geçirme konusunda ertelenmeler ve bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Yeni iş kurabilir veya yeni bir ortağı arayışında olabilirsiniz.

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)
Bu ayki yeni ay ile beraber iş hayatınızda örgütsel yeteneklerinizi ön plana çıkacaksınız. Günlük rutinlerle ilgili planlı ve programlı hareket edeceksiniz. Diyet ve fiziksel egzersiz yapmaya başlamakta fayda var. Bu dönem sağlığınıza da dikkat edin. Özellikle alerji konusunda biraz fazla hassasiyet yaşayabilirsiniz.

BALIK | (20 Şubat – 20 Mart)
Bu ay özel hayatınızı tecrübe edeceksiniz ve bu süreçte çocuk sahibi olmayı planlayabilirsiniz. Bekâr olan Balık burçları ise yeni bir ilişkiye yelken açabilir. Kariyer ve yeni atılım yapmayı planlayanlar için pozitif
etkiler mevcut. Bu dönemde dikkat etmeniz gereken tek konu, arkadaş ve dostlarla olan ilişkiler. Tartışma yaşamamaya dikkat edin.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)
Bu ay ebeveynlerinizle olan ilişkilerinizi tecrübe edeceksiniz. Özellikle aile ilişkilerinde tartışmalardan uzak durun. Bu süre zarfında iş yaşantınızda da farklı bir yöne gidebilirsiniz. Hayallerinizi hayata geçirmeye odaklı hareket edebilirsiniz. Sükûnetinizi koruyarak hareket etmek sizi pozitif anlamda etkileyecek.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)
Yengeç yeni ayı ile beraber arkadaşlarınızla yeni gündem maddeleri oluşturacaksınız. Değişime ve yeniliklere açık olduğunuz bu süreç içerisinde her türlü görsel ve sözel iletişimde çok daha etkin olacaksınız. Zihninizin ve algılarınızın son derece açık olduğu bu dönem içerisinde özellikle kadın figürlerden destek alabilirsiniz.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)
Bu ay maddi kazançlarınızı, bütçenizi ve gider kalemlerinizi tekrar gözden geçireceksiniz. Hiç hesapta olmayan harcamalar söz konusu olabilir. Bu süre zarfında risk almadan para harcamalı, her türlü lüks tüketimden uzak durmalısınız. Anne ya da baba figürlerinden maddi destek alabilirsiniz. Zaman zaman kendinizi sorgulayabilirsiniz.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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