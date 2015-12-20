TEMMUZ AYI ASTROLOJİ YORUMUNUZ





KOÇ

Tatlı bir yaz aşkına hazır mısınız? Ama bunun için biraz sabırlı olmanız ve ay sonunu beklemeniz lazım. Burcunuzda dolaşan Uranüs size harika bir romantik fırsat için çoktan hazırlıklara başladı. Ama önce bu ayın sabır taşı olan dolunayı atlatmanız lazım.

9 Temmuz dolunayı Oğlak burcunda ve size kariyer hedeflerinizi gerçekleştirme şansını getiriyor. Beklediğiniz bir terfi gerçekleşebilir ya da evlenebilirsiniz. Gözlerin üstünüzde olacağı bir süreç sizleri bekliyor. Eğer haritanız destekliyorsa bu etkileşim size şan, şöhret ve tanınma dahi getirebilir. Başarıyı mıknatıs misali çekeceğiniz enerjileri doğru değerlendirmenizi öneririm. Tek sorun inada kapılıp otorite figürü olan kişilerle mesela patronunuz veya bir hocanız gerginlik ya da tartışma yaşamanızdır. Burada geçmişten ders çıkartarak geleceğin temellerini atmak önemlidir. Bu ay sonunda sizin için kilit sözcük sabır olacak.

23 Temmuz günü Aslan burcunda 0 derecesinde oluşan Yeni Ay etkisiyle aşk hayatınızın renkleneceği eğlenceli ve şaşırtıcı bir sürece gireceksiniz. Yalnızsanız hayatınıza sizi çok mutlu edecek bir ilişkiyi çekebilir. Filmlerden fırlamış bir aşk hikayesinin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Çocuk bekleyen Koçlar sürpriz bir hamilelik yaşayabilirsiniz. Bu dönemde kadın ya da erkek olarak çocuk tedavisi gören Koçlar için tedaviye başlama süreçleri açısından çok uygun şartlar var. Çocuk sahibi olanlar ise; çocuklarının hayatlarına yön verecekleri eğitim ve öğretimleriyle alakalı başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni Ay, etkisini ilk günden itibaren kuvvetle hissettirecek ve 14 gün boyunca giderek azalan bir etkiyle devam edecektir. Yani, tüm girişim ve hayalleriniz için ilk haftayı iyi değerlendirin.

11-17 Temmuz arası iş ve çalışma ortamınızda iletişimin artacağı bir süreç olacaktır. Yazılı ve sözlü anlaşmalar gündeme gelebilir. Toplantı, sunum ve yeni projeler açısından aktif bir süreçte olacaksınız. Zihinsel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

2-5 Temmuz arası hukuksal konularda zorlayıcı ve gergin durumlar yaşanabilir. Hakkınızda bir dava açılabilir. Ya da bir dava lehinize sonuçlanabilir. Seyahat ve yolculuklarda bazı sıkıntılar yaşanabilir. Öğrenciyseniz üniversite sınavı veya kayıtlarında bazı aksilikler ortaya çıkabilir. Sakin davranmanızda yarar var! Pazarlama, tanıtım ve sunumlarınızda kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Yazarsanız ve kitap yazmayı düşünüyorsanız sonbahara kadar bekleyin.



