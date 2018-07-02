Temmuz Ayında Edinmeniz Gereken Güzellik Ürünleri

Yazın en heyecanlı dönemindeyiz! Deniz, kum, güneş, partiler…

İşte bu eğlenceli tempoda makyaj çantanızdan ayırmamanız gereken ayın en yenileri:

Matte Revolution in Sunset Lover, Charlotte Tilbury

Tam bir yaz ruju olan bu ton; Temmuz ayının vazgeçilmezlerinden olacak.

Urban Decay Born to Run Vice Lipstick in Ready?

Bu hafif ve metalik gül tonu ruj; harika seçeneklerden biri.

China Glaze OMG Collection Nail Lacquer in DV8

Bu holografik deniz rengi ojeyi Temmuz boyu tırnaklarınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz.

Jouer Limited-Edition Powder Highlighter in Celestial

Bu sınırlı sayıda üretilen aydınlatıcı; özellikle doğum gününü Temmuz’da kutlayanlara kendilerini şımartma fırsatı verebilir.

Heavens Hue Highlighter, Stila

Glossy cilt makyajı trendi asla bitmez!

White Lilac & Rhubarb mum, Jo Malone

Jo Malone’un etkileyici mumlarının en yenisi.