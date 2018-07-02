Temmuz Ayında Edinmeniz Gereken Güzellik Ürünleri

Yazın en heyecanlı dönemindeyiz! Deniz, kum, güneş, partiler…
İşte bu eğlenceli tempoda makyaj çantanızdan ayırmamanız gereken ayın en yenileri:
Matte Revolution in Sunset Lover, Charlotte Tilbury
Tam bir yaz ruju olan bu ton; Temmuz ayının vazgeçilmezlerinden olacak.
Urban Decay Born to Run Vice Lipstick in Ready?
Bu hafif ve metalik gül tonu ruj; harika seçeneklerden biri.
China Glaze OMG Collection Nail Lacquer in DV8
Bu holografik deniz rengi ojeyi Temmuz boyu tırnaklarınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz.
Jouer Limited-Edition Powder Highlighter in Celestial
Bu sınırlı sayıda üretilen aydınlatıcı; özellikle doğum gününü Temmuz’da kutlayanlara kendilerini şımartma fırsatı verebilir.
Heavens Hue Highlighter, Stila
Glossy cilt makyajı trendi asla bitmez!
White Lilac & Rhubarb mum, Jo Malone
Jo Malone’un etkileyici mumlarının en yenisi.