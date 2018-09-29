İçerisinde bulunduğumuz günlerle birlikte , özellikle kutladığımız doğum günleri düşünüldüğünde gündemimize giren Terazi burçları, her zaman romantik, sakin ve sadık erkekleriyle dikkat çekmiştir. Terazi burcu erkeğini tanımlamak için sayfalar yetmez farkındayız, ancak nasıl baştan çıkarabileceğiniz konusunda bir kaç tüyo verebiliriz. İşte Terazi burcu erkeğini baştan çıkarmanın 10 yolu:

Öncelikle sakin ve yavaş olmalısınız. Her şeyi ağırdan almayı seven Terazi burcu erkekleri maalesef aceleye gelemeyeceklerdir. Bu durum fiziksel aktiviteler ve ilişkiniz için de geçerli. Ancak onlar ağırdan alıyorsa bir bildikleri vardır.

Dış görünüşe oldukça önem veren Terazi burcu erkekleri her daim bakımlı kadınlardan hoşlanacaktır. Kendisi de bakımına düşkün olan bu erkek, aynı özeni karşısındakinden de bekleyecektir.

Onun için dünyadaki en önemli şeylerden biri romantizmdir. Kendisi aksini iddia etse de, naif yapıda insanlardan hoşlanan bu bu burç için aradaki romantizm ateşini canlı tutmalısınız.

Damak tadına oldukça düşkün olan bu erkek için mutfakta başarı önemlidir. Kendisi için hazırlanmış romantik bir akşam yemeği kalbini fethedebilir.

Sadece erkekleri değil, bu burcun temel özelliği olarak yalnızlığı gösterebiliriz. Terazi burcu yalnızlığa değer verir. İlişkinizde ona biraz alan bırakın. Yalnız kalmak istediğinde bunun nedeni size tavır alması değil; kendisiyle baş başa kalmayı sevmesidir.

Sorumluluk almaktan pek hoşlanmayan bu burç için, partnerinden gerekli desteği gördüğünde işler değişebilir. Eğer ona yeterince destek olur, motive ederseniz; içerisinden hiç beklemediğiniz bir kaplan çıkarabilirsiniz. Sevdiği insanı mutlu etmek için hedefe odaklanabilir. Her şeyden önce onun en yakın arkadaşı olmalısınız, unutmayın. Ona göstereceğiniz bu destek onların kalbine dokunacaktır.

Kalabalıktan hoşlanmayan bu erkek için, baş başa geçireceğiniz doğa içinde tatiller planlayın. Bulunduğu ortamdan çok etkilenen bu burcun erkeği, bu tarz doğayla iç içe mekanlarda kendisini bulacak ve partnerine zevkli dakikalar yaşatacaktır. Aynı şekilde yakın arkadaş grubunuzla düzenleyeceğiniz küçük ancak eğlenceli partiler de onları çok mutlu edecektir.

Terazi burcunun öne çıkan negatif özelliği olan alınganlık konusunda tedbirli olmanız gerek. Yapabileceğiniz en iyi şey üzerlerine gitmemek olabilir.

İstemediği kalabalık ortamlara girdiğinde size bile yabancılaşabilir. Onun yanında olmaya özen gösterin.

Konforlu ve eğlenceli bir ev onlar için önemlidir. Keyif aldığı hobileri gerçekleştirebileceği bir oda bile onu çok mutlu edecektir.