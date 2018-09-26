Biliyorsunuz ki artık Güneş Terazi burcunda! Hazır Güneş, Hava grubunun lider burcu Terazi burcuna geçmişken, bu burcun en öne çıkan stil ve hayatlarına dair detayları sizin için listeledik. İşte Terazi burcu kadınının güzellik ve aşk sırları:

Stilleri: Hayatlarını sadelik üzerine kuran Terazi burcu kadınlarının bu mottosunu stillerinde de görmek mümkün. Klasik ve sade modellerden vazgeçemeyen Terazi burcu kadınları, söz konusu stil olduğunda risk almak yerine kendilerini güvende hissedecekleri tasarımları seçiyorlar. Klasik ve ışıltılı seçimleriyle Dakota Johnson, Alicia Vikander, Kate Winslet, Naomi Watts ve Monica Bellucci ; Terazi burcu kadının stil öncüleri.

Stil ikonu: Dakota Johnson

Fotoğraf: Pinterest

İmza kokunuz: Cacharel Noa

Stiliniz ve duruşunuzdaki sadeliği kullandığınız kokulara da yansıtıyorsunuz. Sizin kokunuz iddialı değil, şiir gibi olan kokulardan olmalı. Çiçeksi ya da sabun kokulu klasik parfümler imzanız haline gelmiş durumda. Cacharel Noa gibi hafif ancak feminen kokular tam size göre!

Spor: Kan ter içerisinde kalacağınız zorlayıcı sporlar size göre değil. Zodyakta Terazi burcunun denk geldiği sorunlu bölgeniz, bel. Dolayısıyla belinizi zorlayabilecek ağırlık çalışmaları ya da yüksek kondisyon gerektiren sert sporlar yerine; bale, pilates ve yoga gibi feminen zarafetinizi korurken form tutabileceğiniz sporlar tam size göre.



Dekorasyon: Düzenden hoşlanan Terazi burcu kadınları için, pratik ve kolay bir düzen her şeyin öncesinde gelir. Beyaz ve gümüş detayların kullanıldığı minimal dekorasyon stili tam onlara göre!

Fotoğraf: Pinterest

Seyahat: Romantik ve huzuru seven Terazi burcu kadınları, bu duygularının yanı sıra kendilerini entellektüel açıdan da besleyecek şehirleri tercih etmeliler. terazi burcu kadınının kesinlikle Paris’i ziyaret etmesi gerekiyor!

Fotoğraf: Pinterest

Makyaj: Stillerindeki zarafeti makyajlarına da yansıtan terazi burcu kadınları, güzelliğe oldukça düşkündür. Mitolojide Afrodit’in temsil ettiği bu kadınlardan da başka bir şey beklenemezdi değil mi? Kusursuz bir cilt makyajı, romantik göz makyajı ve doğal dudaklar onların anahtar kelimeleri.

Fotoğraf: Pinterest

Renkler: Bir Hava grubu kadını olan Terazi burcunun renkleri; beyaz ve mavinin arasındaki tüm soft tonlar!

Aşk: Onları mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’in temsil ettiğini söylemiştik değil mi? Terazi burcu kadınını yaşatan duygu aşktırç Ancak bir kez kalbi kırıldığında asla affetmeyecektir. Güven duygusu onlar için oldukça önemlidir ancak duygularını karşı tarafa ifade etmekte zorlanan terazi kadınını tek bir mimiğinden bile anlayabilecek kadar iyi tanıyacak bir partnere ihtiyacı vardır. Öyle bir partneri bulduğunda ise kolay kolay bırakmayacaktır. Terazi burcu kadını Ateş ya da Su grubu kadınları gibi eğlenceli,çocuksu ve spontane tipler yerine; daha olgun ruhlu, anlayışlı ve planlı erkeklerden hoşlanırlar.

Fotoğraf: Pinterest

Yeme-İçme:Damak tadına oldukça düşkün olan Terazi burcu kadınları, özellikle ekmek ve türevi hamur işlerine ilgilidir. Sıcak bir bagel ekmek, pankek ya da kruvasan onların kalbini fethedecektir!

Fotoğraf: Tumblr