Terazi Burcunda Gerçekleşecek Dolunay’ın Burçlar Üzerindeki Beklenen Etkileri

Bu hafta Terazi burcunda gerçekleşecek Dolunay’ın beklenen etkilerini Şebnem Ekşib yorumluyor.

Haftanın ilk iki günü özelikle pazartesi günü ilişkiler ve duygusal alanlar öne çıkarken Terazi Dolunay’ı adale ve denge ihtiyaçlarını ve beklentilerini en yüksek perdeye taşıyacak.

Tutkulu ve ne istiyorsak derinden arzularla besleyeceğimiz bir haftaya giriyoruz. Öte yandan denge ihtiyacının, hayatlarımızdaki belirsiz olan ne varsa tüm bu alanların düzene girmesi isteğinin de arttığı bir süreç olacak. Terazi adaletle ilgili bir burçtur ve Ay’ın dolunayı tamamlayacağı yıldız Chitra isteklerimiz adına bizi daha mücadeleci kılan bir enerjiyi anlatır.

İlişkiler adına zor bir yıldızdır. Huzursuz yapısı etkindir. Bu nedenle Dolunay enerjisinin aktif olacağı hafta ortasından bilhassa perşembe gününden itibaren ilişkiler adına hassas etkiler söz konusu ki neyi biriktirdiğinize veya ilişkilerinizde özgürleşmek istediğiniz alanlara dikkat edin, bu alanlar bu hafta gündeminizi oluşturabilir.

Perşembe ve cuma günleri ise dolunay enerjisinin en yoğun olduğu iki gün olarak dikkat gerektiriyor. Perşembe günü duygusal baskının artacağı, enerjinin yüksek olduğu ama en yöne gideceğinizi bilmekte, doğru seçimi yapmakta zorlanabileceğiniz bir gün olarak ekstra dikkat gerektiriyor.

Daha detayda bakarsak, bu hafta pazartesi, perşembe ve cuma günü saat 14:00’e kadar olan zamanlar yeni başlangıçlar için destekli değil.

Haftanın enerjilerinden yoğun etkilenecek burçlar arasında ilk sırayı Terazi ve Koç’lar çekmekte. Ateş ve hava elementleri yani Koç, Aslan ve Yay ile Terazi, Kova ve İkizler yeni bir sürece hızlı başlıyor ve hayatlarınızda önemli tamamlamaları deneyimliyorsunuz.

15 Nisan Pazartesi günü

Balık, Kova, Aslan ve Başak burçları duygusal gelgitlere açık olabilir. Duygusal konularda bugün karar vermek için doğru zaman değil.

Ay büyüyor ve dolunaya doğru gidiyor ve bugün Vedik Astroloji de Aslan burcunda konaklıyor. Ancak pazartesi günü Venüs’ün hayli sıkıntılı bir derecede seyir edecek olması Kova, Balık ve Aslan burçları için ilişkiler, parasal konular adına dikkat etmek gerektiğini vurguluyor. Bugün lüks alımlar, maddi konular, parasal işlerde risk almayın ve karar verirken iyi düşünün.

Kamuyla ilgili işler, adımlar ve başlangıçlar adına destekli etkiler söz konusu. Sizin önemli biriyle görüşme ve benzeri adım için şartlar uygun olabilir ama anlaşma, sözleşme veya imza için günün etkileri çok uygun değil. Bilhassa öğleden sonra biraz daha dikkatli olmakta fayda var.

16 Nisan Salı günü

Aslan ve Kova burçları günü dinlenerek geçirmeye bakın.

Venüs artık Balık burcuna ulaştı ama hala derecesi zayıf ilerlemekte. Salı günü Vedik astrolojisine göre Ay halen Aslan burcunda ilerliyor ancak farklı bir yıldıza geçti. PurvaPhalguni yıldızında ilerleyen Ay, bize dinlenme, rahatlama, biraz daha sakin ortamlarda bulunma uyarısında bulunuyor.

Salı günü normalde Mars etkisindedir. Mars, salı günlerinden sorumludur. Ancak bu hafta diğer gökyüzü işaretleri, Mars’ın dinamik ve aktif enerjisini dikkatli kullanmak gerektiğini, bedeni ve zihni yormadan ilerlemek gerektiğini anlatmakta. Çalışıyorsanız salı günü aşırı aktif ve yoğun bir tempoda geçirmeyin, daha çok işleri toparlayarak günü yönetmek uygun olacaktır.

Yapmanız gereken iş ziyaretleri, kontaklar, görüşmeler adına destekli olursunuz ama bir durumdan diğerine koşturmak için günün şartlar uygun değil.

Çalışmıyorsanız, salı gününü sosyal işler ve konularla geçirin. Dinlenin, ağır işler yapmayın, çevrenizle görüşebilir, kendinize vakit ayırabilirsiniz. Ama zor ve karışık işleri bugüne almamak doğru olur.

17 Nisan Çarşamba günü

Ay Başak burcunda, planlı olmak için ideal bir gün olacak…Başak ve Balık burçları için şans etkilerinin yükseldiği bir gün olacak.

Venüs derecesini toparladı ve yaklaşık 3 haftalık dönemde Balık burçlarına destek verecek. Bugün ticari konular, yaratıcı enerjiler, yeni bir başlangıç yapmak, bir konuda adıma atmak için destekli etkilerden geçeceğiz.

Ay Başak burcuna geçti ve günlük işler, planlamalar, her türlü organizasyon ve iş alanları için gün boyunca çok destekli olacak. Öncelikle Ay ve Merkür arasında paravartan yoga yani karşılıklı ağırlama söz konusu ki Başak ve Balık burçları için hayli aktif ve şanslı bir gün olabilir.

Balık, Başak, İkizler, Yay, Kova, Boğa ve Akrep burçları günün enerjilerini iyi kullanabilirler. Beklemedikleri yerlerden güzel destekler alabilirler. Diğer yandan tüm burçlar için bu haftanın en aktif ve destekli günü çarşamba olarak dikkat çekmekte.

18 Nisan Perşembe günü

Dolunay öncesi gerginlikler artabilir. Başak, Terazi, Balık burçları özellikle dikkat etsinler…

Dolunay öncesi günlere fırtına öncesi sessizlik denir, bunun nedeni dolunay ve yeni ay enerjilerinin olduğu günler gökyüzü dengesizdir, bu süreçte bir gün öncesi ve dolunayın bitiş zamanlarına dikkat etmek gerekir.

Perşembe günü sert bir gün olabilir ki bugünü daha sakin ve rutin işlerle geçirmek, önemli bir başlangıcı bugüne almadan hareket etmek önemli olacak. Bu etki perşembe gününün tamamını etkilerken, cuma saat 14.30′ a kadar devam edecek. Terazi ve Koç etkileri yüksek biri iseniz dolunay enerjisinden ve haftanın etkilerinden daha yoğun nasipleneceksiniz.

19 Nisan Cuma günü

Terazi Dolunay’ı bugün tamamlanıyor…

Gizem ve gizlenen şeyler adına dolunay olaylara ve durumlara ışık tutacak, gerçeklerin açığa çıkması, haksızlığa uğradığınız bir konuda sonuca ulaşmanız, rahatlamanız adına etkin bir Dolunay yaşanırken, ilişkiler, evlilikler, duygusal beklentileriniz, ilişkilerinizle bağlantılı bilmeniz anlamanız, görmeniz gereken bir durumun fark edeceğiniz şekilde önünüze düşmesi olası.

Sezgiler ve fark edişlerde büyük gelişmeler olabilir. Rüyalar, hissiyatlar, özel ve derin sezgiler öyle güçlenecek ki hissedip, yaşadıklarınıza, size farklı şekilde gelen veya önünüze düşen bilgilere çok şaşırabilirsiniz.

Perşembe gününden itibaren başlayacak Dolunay enerjisi ile iç enerjileriniz yükselirken, denge ihtiyacınız artacak. Hayatınızdaki dengesizlikler, sizi yoran kişiler, ilişkilerden ani şekilde kopma isteği artabilir. Dolunay enerjisi Güneş tarafında Uranüs ile kontakta gerçekleşiyor ki aniden ve beklenmedik sürpriz gelişmeler kapınızı çalabilir.

Dolunay’ın özgürleşme isteğini, sizi sıkan, daraltan ne varsa hepsinden kurtulma güdünüzü de harekete geçirebilir. Özellikle boğucu ilişkiler, hep tek taraflı özverinin beklendiği birlikteliklerde kendini baskı altında hisseden taraf beklenmedik tepkiler verebilir.

Bu nedenle özellikle hafta ortasından itibaren ilişkilerinizde daha dikkatli olun ve karşı tarafa alan bırakarak, meselelerin üzerine gitmeyin veya aynı şartları zorlamayın. Karma enerjilerinin çok aktif olduğu günlerden geçiyoruz. Bu süreçler kabul etmediğimiz, yüzleşmediklerimizle bizi hızlı şekilde bir araya getirme eğiliminde ki neden başıma geliyor duygusundan çıkıp, neyi anlamam lazıma dönmemiz önemli olacak.