TERTEMİZ CİLDİN SIRRI COSMED’DE

Sağlıklı bakımın herkesin hakkı olduğuna inanan COSMED, COMPLETE BENEFIT Matlaştırıcı Soyulabilen Maske ve DAY-TO-DAY Krem Peeling ile cildi taptaze bir görünüme kavuşturuyor. Cilt dokusuna zarar vermeden arındıran iki ürün de pırıl pırıl ve sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyenlerin yanında oluyor.

Sağlıklı ve taze bir cilde sahip olmanın yolu cildi temizlemekten geçiyor. Cildin ölü hücrelerden, makyaj, çevre kirliliği gibi etmenlerden ve siyah noktalardan arındırılması büyük önem taşırken,

cilt tipine uygun ürünler kullanmak da pırıl pırıl görünümün anahtarlarından.

Sürekli parlayan ve gözenekleri belirgin olan yağlı ciltler için mükemmel bir çözüm sunan COSMED, COMPLETE BENEFIT serisinin Matlaştırıcı Soyulabilen Maske’si ile cildin yağ, ölü hücreler ve kirden arındırılmasını sağlarken, gözeneklerin sıkılaştırılmasına yardımcı oluyor. Sebum salgısının dengelenmesine ve cildin mat bir görünüm kazanmasına destek olan maske, cildin detoks yapmasını ve yatışmasını da sağlıyor. Zengin mineral içerikli COMPLETE BENEFIT Matlaştırıcı Soyulabilen Maske, cildin ihtiyaç duyduğu minerallere kaynak olarak cildin yeniden yapılanmasını da destekliyor.

COSMED’in tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan, DAY-TO-DAY Krem Peeling’i ise cilt dokusuna zarar vermeden arındırırken, cildin oksijen almasına ve sağlıklı derinin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. İçeriğindeki bitkisel özler ile sıkılaştırıcı ve yumuşaklık kazandırıcı etki sağlayan krem peeling, dengeli bir cilt tonu oluşumuna da destek oluyor.

COMPLETE BENEFIT Matlaştırıcı Soyulabilen Maske ile DAY-TO-DAY Krem Peeling’in yanı sıra COSMED’in uluslararası standartlardaki güvenilir tüm ürünleri yetkili eczaneler ve Watsons mağazalarında satışa sunuluyor.

Complete Benefit Matlaştırıcı Soyulabilen maske 4 gr x 8 adet: 69 TL

Day-To-Day Krem Peeling 75 ml: 57 TL

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