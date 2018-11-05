Test: Tarafınızı Seçin! Hangi Kraliyet Gelinin Arkasındanız?

 

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Meghan Markle mı? Kate Middleton mı?
Hangi kraliyet gelininin stili size daha yakın dersiniz?
Cevabı bu ankette gizli…

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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