The Hinterland’ın Ön Lansman Sergisi “Ilgın” Kümeart Galeri’de

 

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Kuratörlüğünü Pırıl Gündüz ve PR Prodüksiyonunu Ayşe Sarıoğlu’nun yaptığı New York merkezli sanat platformu The Hinterland’ın ön lansman sergisi Ilgın Kümeart Galeri’de sanatçıların, sanatseverlerin, koleksiyonerlerin, sanat yazarlarının ve sanat basınının katılımıyla açıldı.


Emel Ülüş, Genco Gülan, Gül Ilgaz, Horasan, Mali Çakır, Şeydi Murat Koç, Suzan Batu ve Tim Hailey’in katılımıyla oluşan karma sergide sanatçılar, heyecan duygusunun günümüzdeki görsel değişkenlerini keşfe çıkar; tedirginlik uyandırıp kurtulmak isteyeceğimiz bir heyecanın aksine, sürdürülebilir bir varoluş şekli olarak heyecanlılığı yaratan güncel görsel imgeler ve estetik nelerdir, neler olabilir?i araştırıyor. Sergi 19 Kasım’a kadar Kümeart galeride.

Konaklama ve/veya ortak çalışma alanı gibi hizmetlerin yer aldığı The Hinterland, sanat, tasarım, wellness, yeni teknoloji gibi konular ekseninde uluslararası bir platform yaratırken aynı zamanda Türk ve Amerikalı yaratıcılara da kültürel bir değişim olanağı sunarak sinerjik bir köprü oluşturmayı hedefliyor. Amerikalı üyeler The Hinterland’ın ev sahipliğinde Türk sanatseverler ve koleksiyonerler ile buluşma imkanı yakalarken, Türk üyeler de eserlerini uluslararası platformlara taşıyarak Amerikalı izleyici, katılımcı ve koleksiyonerler ile buluşturabilecek. New York ve İstanbul’da periyodik olarak düzenlenecek sergiler ve etkinlikler ile, iki şehrin üyeleri için görünürlük artırılması hedefleniyor.

The Hinterland hakkında bilgi ve başvurular için www.thehinterland.org sitesini ziyaret ediniz. 2019 ilkbahar dönemi ön kayıt için son başvuru tarihi 1 Ocak 2019.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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