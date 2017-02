THE LIFECO DETOKS VE WELLBEING MERKEZLERİNDE BAHARA HAFİFLEMİŞ VE YENİLENMİŞ GİRİN

Türkiye’yi detoks ile tanıştıran, well-being / well-aging alanında öncü The LifeCo, yeşillikler içindeki keyif dolu merkezlerinde; detoks, arınma, yenilenme, kilo kontrolü ve hastalıklardan korunma alanlarında hizmetler sunuyor. .

Kıştan kalan yüklerinizden kurtulma zamanı…

Uluslararası tecrübesi ile detoks’un gerçek anlamda Türkiye’de tanınmasında ve yaygınlaşmasında öncü bir rol oynayan The LifeCo, Bodrum, Antalya ve Phuket’teki konaklamalı merkezlerinde misafirlerine eşi benzeri olmayan bir deneyim yaşatıyor.

The LifeCo merkezlerine gelen sağlık yaşam tutkunları; kendilerine özel olarak hazırlanan detoks programları ile günümüz olumsuz yaşam koşullarının getirdiği toksinlerinden arınıyor, özel terapiler ile de yenilenirken, gençlik kazanıyor. The LifeCo’da bir haftalık detoks programı kadınlarda ortalama 2-4kg, erkeklerde 4-6kg kilo kaybı ile sonuçlanıyor. Detoksun kısa süredeki sonuçları arasında ise; cilt parlaklığı, kan alkalizasyonu, hücre yenilenmesi, vücutta oksijen artışı, uyku kalitesinde artış, sindirim sistemi regülasyonu olarak belirtiliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ’ne özel olarak ise The LifeCo’da keyifle rahatlayacağınız bir masaj terapisi o gün için rezervasyon yaptıranlara %50 indirimli, konaklamalı detoks misafirlerine ücretsiz olarak sunuluyor.

The LifeCo’da gün; sabahın erken saatlerinde iyot kokan deniz havasında güzel bir yürüyüş ile başlıyor. Keyifli bir yürüyüşü anda kalmayı ve kişinin kendini dinleyebilmesini sağlayan yoga seansı takip ediyor. İhtiyaç doğrultusunda program öncesinde doktor konsültasyonu ve uzmanlar tarafından kişiye özel belirlenen detoks veya beslenme programı kapsamındaki sağlıklı öğünler, juice’lar ve gıda takviyeleri kişiye gün boyunca özel olarak servis ediliyor. The LifeCo’nun bedenin ihtiyaçlarına yönelik onarıcı terapileri ve uygulamaları; oksijen terapi, turbosonic titreşim terapi, luminette ışık terapi, bedenin, zihnin ve ruhun program boyunca yoğun şekilde rahatlamasını ve yenilenmesini sağlıyor.

SPA terapileri, fitness programları, uzakdoğu masajları, yoga-meditasyon seansları ve sağlıklı yaşam üzerine bilgilendirici eğitimler The LifeCo’nun detoks programını destekleyen hizmetleri arasında yer alıyor. Güneşin sağlıklı ışınları ile vücuda enerji veren Infrared Sauna’dan, dünyaca ünlü kişilerin kullandığı; kanı oksijene doyurarak gençleşmeye, strese, kansere ve pek çok hastalığa çare olan ozon terapi uygulamaları tüm The LifeCo merkezlerinde uygulanabiliyor.

Hizmetleri ve felsefesiyle Türkiye’de eşi benzeri olmayan tek detoks ve “well-being” merkezi The LifeCo; detoks programları ve arınma terapilerinin yanı sıra enerji ve bağışıklık sistemi, kalp-damar sağlığı ve diyabetle yaşama destek programı gibi problem odaklı konularda da başarıya imza atıyor. 3 günden başlayan özel programları ile The LifeCo misafirlerinin “Hayatına Yıllar, Yıllarına Hayat” katıyor.

Kate Moss’tan sonra kızkardeşi Lottie Moss’da The LifeCo’yu tercih etti…

The LifeCo bugüne kadar; önemli iş adamlarından Hollywood yıldızlarına Kate Moss, Naomi Campbell, Kelly Brook ve Woody Harrelson gibi dünya çapında tanınmış ünlü modelleri ağırladı. İsminden ünlü birçok ismin sağlıkla arınmak için tercih ettiği detoks ve well-being merkezi olarak söz ettiren The LifeCo şimdi de ünlü model Kate Moss’un kız kardeşi Lottie Moss’u misafir ediyor.

The LifeCo Bodrum’da 7 günlük haftalık bir arınma programına giren Lottie Moss, ilk 3-4 gününde master detoks ardından 800 kalori raw-vegan beslenme programını uyguluyor. Lottie Moss, beslenme programları ile birlikte; her gün ozon terapi, tuz odası terapisi ve bir çok anti-ageing uygulaması ile yenilenirken; şımartıcı hamam ve masaj terapileri, yoga-meditasyon seansları ile günlük yaşamının yoğun temposundan uzaklaşarak sağlık ve keyif dolu bir hafta ile kendini ödüllendiriyor.

Lottie Moss “Sağlıkla arınmak geldiğim The LifeCo Bodrum merkezinde çok keyifli, huzurlu ve mutlu vakit geçiriyorum. The LifeCo’da raw food ve beslenme üzerine öğrendiğim bilgileri günlük yaşamına uygulamak üzere yoğun tempoma dönmeye hazırım. Yarın The LifeCo’da son günüm, bunu hayatımda bir rutin haline getirerek, önümüzdeki senelerde Ocak ayında The LifeCo Phuket, yaz dönemlerinde ise The LifeCo Bodrum merkezinde, yılda iki kez kendime zaman ayıracağım” sözleri ile Türkiye’deki wellbeing yolculuğundan memnuniyetini dile getiriyor.

The LifeCo’nun 360 derece sağlık felsefesi ile; Bodrum, Antalya ve Phuket olmak üzere konaklamalı detoks ve wellbeing merkezlerinin yanı sıra günlük yaşam ile bütünleştirilebilecek The LifeCo ve SAF marka sağlıklı besinleri, gıda takviyeleri ve sağlıklı yaşam araçları bulunuyor.

www.thelifeco.com