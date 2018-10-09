The Weeknd’den Bella Hadid’in Doğum Gününe Özel Görülmemiş Kareler

 

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Yeniden bir araya gelmelerine en çok sevindiğimiz çiftlerden olan Bella Hadid ve The Weeknd’in aşkı dolu dizgin devam ediyor.

New York Moda Haftası‘nda da birbirini yalnız bırakmayan çift; sosyal medyada da birbirlerini sıklıkla paylaşıyorlar.

Son olarak The Weeknd, Bella Hadid’in doğum gününe özel; daha önce görülmemiş karelerini paylaştı.

 

“İyi ki doğdun melek!” notuyla Hadid’in doğum gününü kutlayan The Weeknd’in bu postu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

İyi ki doğdun Bella Hadid!

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

happy birthday Angel 🖤❤️

The Weeknd (@theweeknd)’in paylaştığı bir gönderi ()

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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