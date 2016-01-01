TOD’S İLKBAHAR YAZ 2018 KAMPANYASI’NDA İTALYAN İLHAMI

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner ve ünlü İtalyan balet Roberto Bolle, TOD’S İlkbahar Yaz 2018 kampanyasının yüzü oldu.
Kampanyanın çekimleri uluslararası ünlü birçok markanın çekimlerinin de kreatif direktörlüğünü üstlenen Baron&Baron direktörlüğünde Malibu’da gerçekleşti. TOD’S 2018 İlkbahar Yaz kampanyası, İtalyan yaşam tarzının, tüm dünyaca sevilen, kendine has ve eşsiz tutkusundan izler taşıyor. Ünlü İtalyan balet Roberto Bolle’un danslarının ve dünyanın merakla takip ettiğin İtalya tutkunu model Kendall Jenner’in sıcak gülümsesinin ön plana çıktığı çekimler, TOD’S’un kaliteli ve kusursuz dünyasını yansıtıyor.
TOD’S İlkbahar Yaz 2018 Koleksiyonu, BEYMEN’lerde, www.beymen.com adresinde, TOD’S Nişantaşı ve TOD’S Akasya Acıbadem butiklerinde moda tutkunlarıyla buluşuyor.
TOD’S İlkbahar/ Yaz 18 Reklam Kampanyası
Fotoğraf Direktörü: Edu Grau
Fotoğrafçı: Mikael Jansson
Kreatif Direktör: Baron & Baron
Video Yönetmeni: Baron & Baron
Stylist: Ludivine Poiblanc
Saç Tasarımı: Shay Ashual
Makyaj: Mark Carrasquillo
Sahne Tasarımı: Happy Massee