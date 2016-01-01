TOD’S İLKBAHAR YAZ 2018 KAMPANYASI’NDA İTALYAN İLHAMI





Dünyaca ünlü model Kendall Jenner ve ünlü İtalyan balet Roberto Bolle, TOD’S İlkbahar Yaz 2018 kampanyasının yüzü oldu.

Kampanyanın çekimleri uluslararası ünlü birçok markanın çekimlerinin de kreatif direktörlüğünü üstlenen Baron&Baron direktörlüğünde Malibu’da gerçekleşti. TOD’S 2018 İlkbahar Yaz kampanyası, İtalyan yaşam tarzının, tüm dünyaca sevilen, kendine has ve eşsiz tutkusundan izler taşıyor. Ünlü İtalyan balet Roberto Bolle’un danslarının ve dünyanın merakla takip ettiğin İtalya tutkunu model Kendall Jenner’in sıcak gülümsesinin ön plana çıktığı çekimler, TOD’S’un kaliteli ve kusursuz dünyasını yansıtıyor.

TOD’S İlkbahar Yaz 2018 Koleksiyonu, BEYMEN’lerde, www.beymen.com adresinde, TOD’S Nişantaşı ve TOD’S Akasya Acıbadem butiklerinde moda tutkunlarıyla buluşuyor.

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TOD’S İlkbahar/ Yaz 18 Reklam Kampanyası

Fotoğraf Direktörü: Edu Grau

Fotoğrafçı: Mikael Jansson

Kreatif Direktör: Baron & Baron

Video Yönetmeni: Baron & Baron

Stylist: Ludivine Poiblanc

Saç Tasarımı: Shay Ashual

Makyaj: Mark Carrasquillo

Sahne Tasarımı: Happy Massee

