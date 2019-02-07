New York Moda Haftası kapsamında gerçekleşen 70’ler etkili Tom Ford Sonbahar / Kış 2019 defilesinden etkileyici görünümler…
New York Moda Haftası kapsamında gerçekleşen 70’ler etkili Tom Ford Sonbahar / Kış 2019 defilesinden etkileyici görünümler…
1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…
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