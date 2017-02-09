TOM HIDDLESTON TAYLOR SWIFT HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU





Geçten yılın -her ne kadar kısa sürse de- sürpriz çiftlerinden Tom Hiddleston ve Taylor Swift; sessizliğini ilk kez bozdu. İlişkilerinin ilk günlerinden beri; aşklarının gerçek olmadığına dair pek çok dedikodu üretilen çift konusunda; özellikle kariyerinde daha çok dikkat çekmek isteyen Tom Hiddleston’ın Taylor Swift’i bir basamak olarak kullandığı konuşuluyordu.

Geçtiğimiz günlerde ise Tom Hiddleston en sonunda biten ilişki hakkında sessizliğini bozdu. “Tabii ki ilişkimiz gerçekti!” diyen Tom Hiddleston ekledi; ” Taylor inanılmaz bir kadın. Çok cömert, kibar ve sevgi dolu. Birlikte harika zaman geçirdik” .

Ayrıca geçen yaz çok konuşulan “I heart T.S” tişörtü hakkında da konuşan Hiddleston; aslında tişörtün kendisine ait olmadığını söyledi. ” 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ydü, tatildi ve oyun oynarken sırtımı incittim ve sıyrıklar oluştu. Sırtımı güneşten korumak istiyordum bu yüzden ‘tişörtü olan var mı?’ diye sordum ve Taylor’ın arkadaşlarından biri bana bu tişörtü verdi. Hepimizin güldüğü bir şakaydı sadece. ”



