TOMMY HILFIGER 2017 SONBAHARINDA TOMMYNOW ETKİNLİĞİNİ LONDRA’YA TAŞIYOR



New York’la başlayıp Los Angeles’la devam eden TOMMYNOW küresel lansman etkinliklerinin üçüncüsü, Londra’nın ikonik müzik mekanı Roundhouse’ta deneysel bir “See Now Buy Now” defilesiyle gerçekleşecek.

TOMMYNOW kapsamında ilk kez yer alacak ‘Hilfiger Edition’ erkek giyim koleksiyonundan görünümlerin yanı sıra ‘Hilfiger Collection’ ve süper model Gigi Hadid ile birlikte tasarlanan üçüncü ‘TommyXGigi’ kapsül koleksiyon da sunulacak.

Hilfiger, Londra Moda Haftasının kapanışını 19 Eylül 2017 Salı akşamı 19.00’da gerçekleşecek TOMMYNOW 2017 Sonbahar 2017 deneysel defilesiyle yapacak. 2016 Sonbahar sezonunda New York’ta “Tommy Pier” ve 2017 İlkbaharında Los Angeles’ta “TOMMYLAND” ile yakalanan başarıyı ileriye taşıyan marka, sonbaharda Londra’da düzenlenecek TOMMYNOW ile deneyimi dünyanın farklı şehirleri ve kitleleriyle buluşturmaya ne kadar kararlı olduğunu ortaya koyuyor.

“TOMMYNOW için vizyonum defilelerimizi kürenin dört bir yanındaki kitlelerle bir rock-and-roll dünya turu gibi buluşturacak global bir platform yaratmaktı” diyen Tommy Hilfiger şöyle devam etti: “Moda ve pop kültür arasındaki bağlantıyı deneyimler, performanslar ve müşteriler etrafında tasarlanan ilham verici etkileşimlerle kutlamayı hedefliyoruz. 2017 Sonbahar sezonunu kuralları bozan asi ruhumuz ve rock-and-roll kültürünün yıldızlarla süslü ihtişamıyla Londra’da kutlamayı dört gözle bekliyoruz.”

19 Eylül akşamı gerçekleşecek olan defileyi aşağıdaki ekrandan canlı yayınla izleyebileceğinizi unutmayın.



