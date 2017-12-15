TOMMY HILFIGER BOTLAR İLE KIŞ STİLİNİZİ TAMAMLAYIN





Tommy Hilfiger’ın 90’ları yeniden keşfetmenizi sağlayacak Sonbahar 2017 koleksiyonunda botlar ön plana çıkıyor. Şıklığın yanı sıra rahatlığıyla da dikkat çeken botlar, kış aylarının vazgeçilmez görünümlerinin mükemmel bir tamamlayıcısı olacak.

Şehirli erkeklere pratik bir şıklık sunan botlar deri ve süet ile koleksiyonda hayat buluyor. Soğuk havaya meydan okuyan parçalar olarak öne çıkan botlar Tommy Hilfiger koleksiyonunda bağcıklı ve bağcıksız alternatifleri ile yerini alıyor.

Kahve ve lacivert tonlarının hâkim olduğu tasarımlar hem rahat hem de çekici görünümlere eşlik ediyor. Kalın tabanlı alternatifler sportif bir stil oluştururken, süet kısa botlar hafta sonuna hazırlık imkânı sunuyor…



