TOMMY HILFIGER’DAN İLKBAHAR 2018 KADIN GİYİM KOLEKSİYONU





Tommy Hilfiger 2018 İlkbahar kadın giyim koleksiyonu Speed, hız ve yakınlık hissini nostaljik etkiler ile kutluyor. Koleksiyonun imza görünümlerinde; denim ve Amerikan iş giyimine vurgu yapan tasarımlar dikkat çekiyor. Geleneksel Amerikan klasiklerini yeniden yorumlayan Tommy Hilfiger 2018 İlkbahar kadın giyim koleksiyonu ilhamını; ikonik şekiller, cesur renkler ve hız yarışçılarının kullandığı grafik desenlerden alıyor.

Tema: In The Pit

Başlıca Detaylar:

Doğal organik pamuktan üretilen sürdürülebilir temel parçalar

Amerikan iş giyimine güçlü vurgu

Bandana desenleri

Dikkat çekici kollar



Kumaşlar:

Dokulu jarse

Koton poplin

Süveterlerde dokulu kumaşlar – sezon geçişleri için ideal

Organze ve diğer kumaş kombinasyonları

Çevre dostu pamuktan üretilen sürdürülebilir kumaşlar

Baskılar ve Desenler:

Üst dikiş detayları Takım elbise Sade denim Gömlekler İnce çizgili ve puanlı desenler

Bandana desenleri Tamamı desenli uygulamalar Yaka ve eteklerde işleme olarak Mikro desenler

Yaka, manşet ve eteklerde fisto

Başlıca Stiller:

Chino programı

Yenilenen trençkot tasarımları Kısa trençkot Sırtı ve kolları jarse trençkot



Ana Renkler:

Kırmızı, taba, klasik devetüyü, klasik beyaz, gece mavisi, canlı mavi

Vurgu renkler: orkide pembesi, gül kırmızısı, altın sarısı, gri, bej, kar beyazı, kırçıl

Tema: On The Track

Başlıca Detaylar:

Tommy Hilfiger DNA’sıyla yeniden geliştirilen sportif siluetler ve malzemeler

Blok renkler

Kontratlı biyeler ve dikişlerle çerçeve görünümleri

Feminen elbiseler

Gömleklerde farklı odaklar

Motosiklet esintili stillerde dikiş ve panel detayları

Kumaşlar:

Örgü file detayları

Punto Milano kumaş

Süveterlerde serin koton iplik

Bluzlarda pike ve dokumalar

Naylon

Mat ve parlak kumaş kombinasyonları



Baskılar ve Desenler:

Çizgiler Çok renkli çizgiler Çift renkli küçük diyagonal çizgiler ve kalp detayları Degrade kalp desenleri Siyah ve beyaz çizgiler

Denim Fermuar detayları Etek detayları

Finiş çizgisi esintili grafik desenler

Yarış temalı parçalarda Tommy Hilfiger bayrağı



Başlıca Stiller:

Motosiklet esintili

Pantolonlar

Montlar

Grup genelinde fermuar detayları

Gömleklerde yeni formlar

Gömleklerde detaylar: sade stiller ve yanlarda şeritler

Şık stiller: çeşitli siluetlerde blok renkler ve dokulu kumaşlar

Atletik teması

Marka logosundan ilham alan parçalar

Fileli stiller

Naylon ve denim gibi performans ve rahat kumaşların kombinasyonu

Ana Renkler:

Klasik beyaz, siyah inci, gece mavisi, çivit mavisi, kırmızı, alev kırmızısı

Vurgu renkler: kırçıllı açık gri, kırçıllı koyu gri, füme gri, kar beyazı, kırçıl, ortanca, asil sarı, gelincik kırmızısı



Tema

Başlıca Detaylar:

Her görünümü özelleştirebilen pötikare Tommy Hilfiger bandanalar

Renkli ve eğlenceli

Preppy his

Toplama detayları

Transparan detaylar

Düşük omuzlar ve oyuk omuzlar



Kumaşlar:

Pamuklu keten

Hafif jarse

Şifon

Çizgili pullu kumaşlar

Baskılar ve Desenler:

Pötikare Klasik pötikare Çiçek detaylı pötikare

Tamamı işlemeli Gömlekler ve denim Tamamı yıldız işlemeli

Çok renkli çizgiler

Çelenk esintili grafik desenler



Başlıca Stiller:

Toplama detayları, elbise stilleri

Pul detaylarıyla bir doz parıltı

Şortlar

Klasik feminen parçalara ikonik çizgilerle yeni ve yaratıcı yorumlar

Özel dikim hissi Rahat blazer ceket Pantolon



Ana Renkler:

Fıstık yeşili, bej, klasik beyaz, deniz mavisi, gece mavisi, güneş sarısı

Vurgu renkler: canlı yeşil, sakız pembesi, alev kırmızısı, kayısı, su yeşili



