TOMMY HILFIGER’DAN İLKBAHAR 2018 KADIN GİYİM KOLEKSİYONU

Müşra Demir - OCA 17, 2018 ÇARşAMBA

 

 


 

Tommy Hilfiger 2018 İlkbahar kadın giyim koleksiyonu Speed, hız ve yakınlık hissini nostaljik etkiler ile kutluyor. Koleksiyonun imza görünümlerinde; denim ve Amerikan iş giyimine vurgu yapan tasarımlar dikkat çekiyor. Geleneksel Amerikan klasiklerini yeniden yorumlayan Tommy Hilfiger 2018 İlkbahar kadın giyim koleksiyonu ilhamını; ikonik şekiller, cesur renkler ve hız yarışçılarının kullandığı grafik desenlerden alıyor.

  1. Tema: In The Pit

Başlıca Detaylar:

  • Doğal organik pamuktan üretilen sürdürülebilir temel parçalar
  • Amerikan iş giyimine güçlü vurgu
  • Bandana desenleri
  • Dikkat çekici kollar

Kumaşlar:

  • Dokulu jarse
  • Koton poplin
  • Süveterlerde dokulu kumaşlar – sezon geçişleri için ideal
  • Organze ve diğer kumaş kombinasyonları
  • Çevre dostu pamuktan üretilen sürdürülebilir kumaşlar

Baskılar ve Desenler:

  • Üst dikiş detayları
    • Takım elbise
    • Sade denim
    • Gömlekler
    • İnce çizgili ve puanlı desenler
  • Bandana desenleri
    • Tamamı desenli uygulamalar
    • Yaka ve eteklerde işleme olarak
    • Mikro desenler
  • Yaka, manşet ve eteklerde fisto

Başlıca Stiller:

  • Chino programı
  • Yenilenen trençkot tasarımları
    • Kısa trençkot
    • Sırtı ve kolları jarse trençkot

 

Ana Renkler:

  • Kırmızı, taba, klasik devetüyü, klasik beyaz, gece mavisi, canlı mavi
  • Vurgu renkler: orkide pembesi, gül kırmızısı, altın sarısı, gri, bej, kar beyazı, kırçıl
  1. Tema: On The Track

Başlıca Detaylar:

  • Tommy Hilfiger DNA’sıyla yeniden geliştirilen sportif siluetler ve malzemeler
  • Blok renkler
  • Kontratlı biyeler ve dikişlerle çerçeve görünümleri
  • Feminen elbiseler
  • Gömleklerde farklı odaklar
  • Motosiklet esintili stillerde dikiş ve panel detayları

Kumaşlar:

  • Örgü file detayları
  • Punto Milano kumaş
  • Süveterlerde serin koton iplik
  • Bluzlarda pike ve dokumalar
  • Naylon
  • Mat ve parlak kumaş kombinasyonları

Baskılar ve Desenler:

  • Çizgiler
    • Çok renkli çizgiler
    • Çift renkli küçük diyagonal çizgiler ve kalp detayları
    • Degrade kalp desenleri
    • Siyah ve beyaz çizgiler
  • Denim
    • Fermuar detayları
    • Etek detayları
  • Finiş çizgisi esintili grafik desenler
  • Yarış temalı parçalarda Tommy Hilfiger bayrağı

Başlıca Stiller:

  • Motosiklet esintili
  • Pantolonlar
  • Montlar
  • Grup genelinde fermuar detayları
  • Gömleklerde yeni formlar
  • Gömleklerde detaylar: sade stiller ve yanlarda şeritler
  • Şık stiller: çeşitli siluetlerde blok renkler ve dokulu kumaşlar
  • Atletik teması
  • Marka logosundan ilham alan parçalar
  • Fileli stiller
  • Naylon ve denim gibi performans ve rahat kumaşların kombinasyonu

Ana Renkler:

  • Klasik beyaz, siyah inci, gece mavisi, çivit mavisi, kırmızı, alev kırmızısı
  • Vurgu renkler: kırçıllı açık gri, kırçıllı koyu gri, füme gri, kar beyazı, kırçıl, ortanca, asil sarı, gelincik kırmızısı
  1. Tema

Başlıca Detaylar:

  • Her görünümü özelleştirebilen pötikare Tommy Hilfiger bandanalar
  • Renkli ve eğlenceli
  • Preppy his
  • Toplama detayları
  • Transparan detaylar
  • Düşük omuzlar ve oyuk omuzlar

Kumaşlar:

  • Pamuklu keten
  • Hafif jarse
  • Şifon
  • Çizgili pullu kumaşlar

Baskılar ve Desenler:

  • Pötikare
    • Klasik pötikare
    • Çiçek detaylı pötikare
  • Tamamı işlemeli
    • Gömlekler ve denim
    • Tamamı yıldız işlemeli
  • Çok renkli çizgiler
  • Çelenk esintili grafik desenler

Başlıca Stiller:

  • Toplama detayları, elbise stilleri
  • Pul detaylarıyla bir doz parıltı
  • Şortlar
  • Klasik feminen parçalara ikonik çizgilerle yeni ve yaratıcı yorumlar
  • Özel dikim hissi
    • Rahat blazer ceket
    • Pantolon

 

Ana Renkler:

  • Fıstık yeşili, bej, klasik beyaz, deniz mavisi, gece mavisi, güneş sarısı
  • Vurgu renkler: canlı yeşil, sakız pembesi, alev kırmızısı, kayısı, su yeşili


Müşra Demir

 

 