TOMMY HILFIGER’DAN İLKBAHAR 2018 KADIN GİYİM KOLEKSİYONU

Tommy Hilfiger 2018 İlkbahar kadın giyim koleksiyonu Speed, hız ve yakınlık hissini nostaljik etkiler ile kutluyor. Koleksiyonun imza görünümlerinde; denim ve Amerikan iş giyimine vurgu yapan tasarımlar dikkat çekiyor. Geleneksel Amerikan klasiklerini yeniden yorumlayan Tommy Hilfiger 2018 İlkbahar kadın giyim koleksiyonu ilhamını; ikonik şekiller, cesur renkler ve hız yarışçılarının kullandığı grafik desenlerden alıyor.
- Tema: In The Pit
Başlıca Detaylar:
- Doğal organik pamuktan üretilen sürdürülebilir temel parçalar
- Amerikan iş giyimine güçlü vurgu
- Bandana desenleri
- Dikkat çekici kollar
Kumaşlar:
- Dokulu jarse
- Koton poplin
- Süveterlerde dokulu kumaşlar – sezon geçişleri için ideal
- Organze ve diğer kumaş kombinasyonları
- Çevre dostu pamuktan üretilen sürdürülebilir kumaşlar
Baskılar ve Desenler:
- Üst dikiş detayları
- Takım elbise
- Sade denim
- Gömlekler
- İnce çizgili ve puanlı desenler
- Bandana desenleri
- Tamamı desenli uygulamalar
- Yaka ve eteklerde işleme olarak
- Mikro desenler
- Yaka, manşet ve eteklerde fisto
Başlıca Stiller:
- Chino programı
- Yenilenen trençkot tasarımları
- Kısa trençkot
- Sırtı ve kolları jarse trençkot
Ana Renkler:
- Kırmızı, taba, klasik devetüyü, klasik beyaz, gece mavisi, canlı mavi
- Vurgu renkler: orkide pembesi, gül kırmızısı, altın sarısı, gri, bej, kar beyazı, kırçıl
- Tema: On The Track
Başlıca Detaylar:
- Tommy Hilfiger DNA’sıyla yeniden geliştirilen sportif siluetler ve malzemeler
- Blok renkler
- Kontratlı biyeler ve dikişlerle çerçeve görünümleri
- Feminen elbiseler
- Gömleklerde farklı odaklar
- Motosiklet esintili stillerde dikiş ve panel detayları
Kumaşlar:
- Örgü file detayları
- Punto Milano kumaş
- Süveterlerde serin koton iplik
- Bluzlarda pike ve dokumalar
- Naylon
- Mat ve parlak kumaş kombinasyonları
Baskılar ve Desenler:
- Çizgiler
- Çok renkli çizgiler
- Çift renkli küçük diyagonal çizgiler ve kalp detayları
- Degrade kalp desenleri
- Siyah ve beyaz çizgiler
- Denim
- Fermuar detayları
- Etek detayları
- Finiş çizgisi esintili grafik desenler
- Yarış temalı parçalarda Tommy Hilfiger bayrağı
Başlıca Stiller:
- Motosiklet esintili
- Pantolonlar
- Montlar
- Grup genelinde fermuar detayları
- Gömleklerde yeni formlar
- Gömleklerde detaylar: sade stiller ve yanlarda şeritler
- Şık stiller: çeşitli siluetlerde blok renkler ve dokulu kumaşlar
- Atletik teması
- Marka logosundan ilham alan parçalar
- Fileli stiller
- Naylon ve denim gibi performans ve rahat kumaşların kombinasyonu
Ana Renkler:
- Klasik beyaz, siyah inci, gece mavisi, çivit mavisi, kırmızı, alev kırmızısı
- Vurgu renkler: kırçıllı açık gri, kırçıllı koyu gri, füme gri, kar beyazı, kırçıl, ortanca, asil sarı, gelincik kırmızısı
- Tema
Başlıca Detaylar:
- Her görünümü özelleştirebilen pötikare Tommy Hilfiger bandanalar
- Renkli ve eğlenceli
- Preppy his
- Toplama detayları
- Transparan detaylar
- Düşük omuzlar ve oyuk omuzlar
Kumaşlar:
- Pamuklu keten
- Hafif jarse
- Şifon
- Çizgili pullu kumaşlar
Baskılar ve Desenler:
- Pötikare
- Klasik pötikare
- Çiçek detaylı pötikare
- Tamamı işlemeli
- Gömlekler ve denim
- Tamamı yıldız işlemeli
- Çok renkli çizgiler
- Çelenk esintili grafik desenler
Başlıca Stiller:
- Toplama detayları, elbise stilleri
- Pul detaylarıyla bir doz parıltı
- Şortlar
- Klasik feminen parçalara ikonik çizgilerle yeni ve yaratıcı yorumlar
- Özel dikim hissi
- Rahat blazer ceket
- Pantolon
Ana Renkler:
- Fıstık yeşili, bej, klasik beyaz, deniz mavisi, gece mavisi, güneş sarısı
- Vurgu renkler: canlı yeşil, sakız pembesi, alev kırmızısı, kayısı, su yeşili