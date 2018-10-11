Tommy Hilfiger’ın Yenilikçi Defile Etkinliğinin Göz Kamaştıran Detayları

Tommy Hilfiger, Şanghay’daki TOMMYNOW ICONS etkinliği ve New York Moda Haftası sırasındaki ‘TommyXLewis’ VIP lansman partisinin ardından en yeni koleksiyonlarını küresel marka elçileri Lewis Hamilton, Hailey Baldwin ve Winnie Harlow ile birlikte Tokyo’da sundu.

İlk ‘TommyXLewis’ ortak koleksiyonu, ‘TOMMY ICONS’ kadın kapsül koleksiyonu ve HILFIGER COLLECTION kadın koleksiyonu, geleneksel defile formatına yenilikçi bir yorum getiren bir etkinlikte sergilendi.

Tommy Hilfiger, geleneksel defile formatına yenilikçi bir yorum getiren TOKYO ICONS etkinliğinin gerçekleştiğini duyurdu. Etkinlik, TOMMY HILFIGER markasının bugünün liderlerinin, yani iyimser enerjileri ve olağanüstü motivasyonları ile değişimi tetiklemek için başkalarına ilham veren kişilerin yarının ikonları olduğu inancının kutlaması niteliğindeki Sonbahar 2018 küresel kampanyası kapsamında düzenlendi.

Etkinlik seçilen lokasyon da Tommy Hilfiger’ın en yüksek büyüme potansiyeline sahip pazarı olan Asya Pasifik bölgesine odaklanmasını ve markayı dünya çapında yeni şehirlere ve izleyicilere ulaştırma kararlılığını yansıtıyor. Sonbahar 2018 TOMMY HILFIGER koleksiyonlarının sunulduğu TOKYO ICONS etkinliği, 8 Ekim akşamı Tokyo Prince Hotel’in açık havuz başında gerçekleşti.

Tommy Hilfiger etkinlik konusunda şöyle konuştu: “TOKYO ICONS, Sonbahar 2018 koleksiyonlarımızı kutladığımız inanılmaz bir yolculuğun son durağı olurken gelecek nesillerin iyimser ruhuna ve kararlılığına dikkat çekti. Benzersiz işbirlikleri ve inovasyon tutkumuzla geleneksel defile kurallarını yıkmaya ve TOMMY HILFIGER dünyasındaki tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ettik.”

Bu yenilikçi format, ikonik Amerikalı tasarımcı Tommy Hilfiger ile İngiliz yarış pilotu, dört kez FIA Formula OneTM Dünya Pilotlar Şampiyonu ve TOMMY HILFIGER erkek giyimi küresel marka elçisi Lewis Hamilton’un birlikte tasarladığı Sonbahar 2018 TommyXLewis ortak koleksiyonunun global lansmanı etrafında daha fazla heyecan yaratmak için ilham veren bir platform sağladı.

Sanal podyumda üniseks stillerle sunulan TommyXLewis erkek giyim koleksiyonu, markanın spor giyim köklerini benimserken ikonik Amerikan stillerini yeniden ele alıyor. Koleksiyon, cesur renkler, sportif etkiler, klasik parçalar ve çok yönlü şekillerle markanın özgüvenli ve modern hayranlarına hitap ediyor. Lewis, her tasarıma kattığı kişisel dokunuşlar için kendi dövmelerinden, lüks sokak stili gardırobundan ve uğurlu sayısı 44’ten ilham alıyor.

TOMMY HILFIGER kadın giyim küresel marka elçileri model Hailey Baldwin, model ve aktivist Winnie Harlow ve oyuncu Maggie Jiang’ın rol aldığı global bir kampanyayla tanıtılan TOMMY ICONS kapsül koleksiyonu da etkinlikte sergilendi. Kapsül koleksiyon, en ikonik TOMMY HILFIGER stillerini kutlarken zamansız klasiklere bugün için şık yorumlar katıyor. Ayrıca, TOMMY HILFIGER ürün yelpazesinin zirvesi olan HILFIGER COLLECTION kadın koleksiyonundan derlenen bir seçki de etkinlik sırasında sunuldu. İlk kez 1985 yılında lanse edilen, bir aslan ve kılıç ile çevresinde defne yapraklarından oluşan ikonik Tommy arması lüks altın işlemeli, modern, abartılı, oversize bir imza olarak yer aldı.