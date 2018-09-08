Toz Aydınlatıcı Mı Likit Aydınlatıcı Mı?

Sık sık yapılan bu karşılaştırmanın net bir kazananı yok. Hem sıvı hem toz aydınlatıcılar iyidir ancak ikisinin de kullanım şekilleri ve kullanım alanları farklıdır.

Sıvı aydınlatıcı daha konsantre bir yapıya sahiptir, dolayısıyla daha idareli kullanmalısınız. Elmacık kemiklerinin üstü ise en uygun uygulama alanı. Aynı şekilde dudağın üst kısmına ve kaş kemiğine de uygulanabilir.

Geniş bir alanı aydınlatmak istediğinizde ise en uygun olanı toz aydınlatıcıdır. Daha kolay yayılacak ve daha doğal duracaktır.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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