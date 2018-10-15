Trend Alarmı: Logo Çılgınlığı

Giyim ve aksesuar tasarımlarında desenlerin markaların logolarına, isimlerine yer vermesi durumu, uluslararası moda sektöründe “logomania” olarak tanımlanıyor. Özellikle “it girl” isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ve stilleriyle ön planda olan ünlü isimlerin kullanımlarıyla göze çarpan logo trendi son zamanlarda yükselişte!

Balenciaga logo trendinin en havalı markalarından!

Louis Vuitton özellikle logosuyla dünyanın her yerinde akıllara kazınmış durumda.

Son döneme damga vuran Off-White kemer ve Christian Dior çanta özellikle moda haftalarında sokak stilinin vazgeçilmezlerinden sayılan parçalar oldu.

Gucci logoya anımsamalar yaratacak kelime esprileriyle yaklaşan markalardan.

Son zamanların arzu nesnelerinden bu Yves Saint Laurent topuklu ayakkabıların rahatlığı hakkında yorumu size bırakıyoruz, ancak havalı göründüğü konusunda hemfikir olduğumuza eminiz!

Logo çılgınlığından bahsetmişken baştan aşağı Gucci kombiniyle dikkatleri çeken Rihanna’nın bu görünümünü hatırlatmadan olmaz.

Eminiz ki dolabınızda muhakkak logolu parçalar vardır. Özellikle spor giyim ve jean markalarının hemen hepsinde ürünlerde logo veya marka ismi belirgin oluyor. Siz de bu trendi uygulamaya dolabınızdaki bu parçalarla başlayabilirsiniz.