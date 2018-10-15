Trend Alarmı: Logo Çılgınlığı

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Giyim ve aksesuar tasarımlarında desenlerin markaların logolarına, isimlerine yer vermesi durumu, uluslararası moda sektöründe “logomania”  olarak tanımlanıyor. Özellikle “it girl” isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ve stilleriyle ön planda olan ünlü isimlerin kullanımlarıyla göze çarpan logo trendi son zamanlarda yükselişte!

Balenciaga logo trendinin en havalı markalarından!

 

Louis Vuitton özellikle logosuyla dünyanın her yerinde akıllara kazınmış durumda.

Son döneme damga vuran Off-White kemer ve Christian Dior çanta özellikle moda haftalarında  sokak stilinin vazgeçilmezlerinden sayılan parçalar oldu.

 Gucci logoya anımsamalar yaratacak kelime esprileriyle yaklaşan markalardan.

Son zamanların arzu nesnelerinden bu Yves Saint Laurent topuklu ayakkabıların rahatlığı hakkında yorumu size  bırakıyoruz, ancak havalı göründüğü konusunda hemfikir olduğumuza eminiz!

Logo çılgınlığından bahsetmişken baştan aşağı Gucci kombiniyle dikkatleri çeken Rihanna’nın bu görünümünü hatırlatmadan olmaz.

Eminiz ki dolabınızda muhakkak logolu parçalar vardır. Özellikle spor giyim ve jean markalarının hemen hepsinde ürünlerde logo veya marka ismi belirgin oluyor. Siz de bu trendi uygulamaya dolabınızdaki bu parçalarla başlayabilirsiniz.

 

 

 

 

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • @kensingtonroyal, Meghan Markle ve Prens Harry’nin ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.💕👶🏻 #marieclairetr #meghanmarkle #princeharry #royalbaby
    3
  • “Bu bir rüya. Her şeyin bu denli güzel olacağını ben de tahmin edemezdim.” ✨ #SerenaySarıkaya #marieclairetr #bakmaoku #serenayxmaviicon @serenayss @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Saç: @ibrahimzengin Makyaj: @elcinmutlu_ Makyaj Asistanı: @bediraydinn Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay, @aydinsiila Fotoğrafçı Asistanları: @sonertunca, @mertabedan @baristeksan Video: @aytekerdem @semihergunn
    11
  • Pazar ruhu☕️💤 #marieclairetr #caradelevingne #poppydelevingne #sundaymood
    2
  • Hafta sonu için stil ilhamımızı Milano sokaklarından alıyoruz.🧡 📸: @stylemilkshake #streetstyle #ootd #saturdaynight #marieclairetr
    4
  • Herkese keyifli hafta sonları 💪🏻🧘🏼‍♀️♥️ #marieclairetr #saturdaymorning #karliekloss #goodmorning #weekend 📸: @karliekloss
    0
  • Mutluluklar! Prenses Eugenie ve Jack Brooksman.💜 #princesseugenie #jackbrooksman #royalwedding #kensingtonpalace
    4
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için