Trend Alarmı: Mat Kırmızı Kadife Dudaklar

New York Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Rodarte İlkbahar / Yaz 2019 defilesine etkileyici güzellik görünümleri damgasını vurdu.

Bu çok konuşulan ve içimizi açan güzellik görünümlerinin ardında ilham kaynağı olarak Picasso portreleri yer almakta. Çiçeklerle kaplı saç modellerinde saç artisti Odile Gilbert’in imzası yer alırken, renkli makyajda ise James Kaliardos dokunuşları gizli.

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Pembe, mavi ve sarı renkteki canlı göz renklerinin etkisine kavuşmak için 2019 yaz aylarını beklemeye gerek yok elbette.

Güçlü göz makyajıyla yarışan bir diğer önemli kısım ise; kırmızı kadife dudaklar. Nars’in Jungle Kırmızı Dudak Kalemi ile dikkatlice çerçevelenen dudakların geri kalanında ise markanın sadece mat bir doku kazandıran Don’t Stop Powermatte Lip Pigment’i yer alıyor.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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