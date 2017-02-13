TÜM AKNE PROBLEMLERİNE YENİ GLOBAL ÇÖZÜM!



Tüm akne problemlerine yeni global çözüm!

Bir ürün düşünün ki aknenin hem sebepleri hem de sonuçları üzerinde etkiye sahip! Dünyada 50.000 eczacı tarafından öneriliyor ve 40.000 dermatolog tarafından reçeteleniyor!

Yenilenen ve güçlendirilmiş formülüyle Sébium Global, akne problemi yaşayanlara mükemmel bir çözüm sunuyor. Fluidactiv™ Patent ve Bakuchiol kompleksi kombinasyonu ve güncellenen antioksidan etkisi ile sebum yapısı üzerinde daha iyi etki gösteren Sébium Global, sebum yapısını ve ciltteki lipit yapısını düzenliyor.

Yüksek antibakteriyel etkiye ve cilt toleransına sahip olan kusursuz içerikteki bu ürün Gliserin ve Ksilitol ile de 8 saate kadar cildi derinlemesine nemlendiriyor.

“ Akne eğilimli ve siyah noktalı ciltler için cilt pürüzlerini gidermeyi hedefleyen güçlendirilmiş formüllü yoğun arındırıcı dermatolojik bakım kremi”

Nasıl kullanmalı?

Akne eğilimli ciltlerin kullanımına uygun Sébium Global; Sébium H 2 O ya da Sébium Foaming Gel ile iyice temizlenmiş cilde günde 1 veya 2 kez uygulanabilir. Hafif dokusu sayesinde cilt tarafından kolayca emilİr.

Ürün miktarı: 30 ml

Fiyatı: 64,50 ₺

Basın Bilgi İçin: Medyaevi İletişim – Kezban Özanlı – 0536 984 18 96



