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Tüm İhtiyaçlara Göre En İyi 10 Mineral Fondöten

 

Mineral fondötenler başta hassas ciltler olmak üzere tüm cilt tiplerinin kısa sürede favorisi olmayı başardı. İşte her ihtiyaca göre en iyi 10 mineral fondöten:

Işıldayan bir cilt için:

Laura Mercier Mineral Illuminating Powder

Nemlendirme etkisi için

bareMinerals Mineral Veil

Spor saati için

SWEAT COSMETICS Twist-Brush + Mineral Foundation SPF 30

Güneş koruması için

Colorescience Sunforgettable® Loose Mineral Sunscreen Brush Broad Spectrum SPF 50


Doğal kapatıcılık

NARS All Day Luminous Powder Foundation SPF 24

Makyajı sabitlemek için

MAC Mineralize Skinfinish Natural

Seyahat için

PHYSICIANS FORMULA Mineral Wear Talc-Free All-in-1 ABC Cushion Foundation SPF 50

Bölgesel kapatıcılık için

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Mineral Stick Foundation

Likit fondöten sevenler için

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Mineral Stick Foundation

Açık tonlu bir kapatıcılık için

PÜR 4-in-1 Pressed Mineral Powder Foundation SPF 15

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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