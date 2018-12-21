Tüm İhtiyaçlara Göre En İyi 10 Mineral Fondöten

Mineral fondötenler başta hassas ciltler olmak üzere tüm cilt tiplerinin kısa sürede favorisi olmayı başardı. İşte her ihtiyaca göre en iyi 10 mineral fondöten:
Işıldayan bir cilt için:
Laura Mercier Mineral Illuminating Powder
Nemlendirme etkisi için
bareMinerals Mineral Veil
Spor saati için
SWEAT COSMETICS Twist-Brush + Mineral Foundation SPF 30
Güneş koruması için
Colorescience Sunforgettable® Loose Mineral Sunscreen Brush Broad Spectrum SPF 50
Doğal kapatıcılık
NARS All Day Luminous Powder Foundation SPF 24
Makyajı sabitlemek için
MAC Mineralize Skinfinish Natural
Seyahat için
PHYSICIANS FORMULA Mineral Wear Talc-Free All-in-1 ABC Cushion Foundation SPF 50
Bölgesel kapatıcılık için
NYX PROFESSIONAL MAKEUP Mineral Stick Foundation
Likit fondöten sevenler için
NYX PROFESSIONAL MAKEUP Mineral Stick Foundation
Açık tonlu bir kapatıcılık için
PÜR 4-in-1 Pressed Mineral Powder Foundation SPF 15