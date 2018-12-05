Tüm Yılınıza Fark Katmak İçin Yılbaşı Gecesi Sürmeniz Gereken 9 Ruj

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Eğer yılbaşında tüm o bordo ve kırmızı rujlardan sıyrılmak istiyorsanız; bu liste tam size göre!

İşte tüm yılınıza fark katmak içiin yılbaşı gecesi sürmeniz gereken 9 ruj… -Unutmayın yeni yıla nasıl girerseniz, o şekilde devam eder…-

Pat McGrath’ın bu altın renkli glossu ile; parti sezonunun daha da eğlenceli geçeceğine inanıyoruz. Yüksek ışıltı ve dudakları nemlendirmesi de cabası!

Pat McGrath

 

Asla bulaşmayan mat likit formülü ile nane yeşili cesaretine var mısınız? Bence cevabınız “evet”!

Tarte

 

Kırmızıyı boşverin, bu sezon turuncuya kucak açın! Üstelik 8 saat kalıcılık vaat ediyor.

GIORGIO ARMANI

Tabii ki kusursuz yılbaşı setlerini Fenty Beauty Snow Nights ile Rihana yapınca şaşırmadık. Buzlar kraliçesi olmak isteyenler için ideal.

Bırakın herkes kırmızı tercih etsin; siz 90’ların bu popüler soğuk alt tonlu kahverengi trendiyl tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.

 

LIME CRIME

Bu ultra ışıltılı renk, Cardi B’nin de favorisi.

TOM FORD

Eğer renkli rujlardan hoşlanmıyorsanız; yoğun bir göz makyajı ile bu şeffaf glossu kullanabilirsiniz.

GLOSSIER

Bu Bombshell Pink rengini aklımızdan çıkaramıyoruz!

COVERGIRL

Eğer biraz vamp dokunuşlar eklemek isterseniz, siyah ruj denemenin tam sırası!

HI WILDFLOWER
Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Metropolitan Sanat Müzesi’nde gerçekleşen Chanel Metiers D’Art 2018/19 defilesinin öne çıkanları; #PharrellWilliams ‘ın podyumdaki yürüyüşü ve bu özel sunumun çarpıcı makyaj görünümleri. #Chanel #chanelmetiersdart #chanelnyc #metmuseum
    0
  • Karşınızda, aralık kapağımızın yıldızı Hazal Kaya’nın keyifli çekim hikayesi. 🌟 Video: @dilekaltan #BakmaOku #HazalKaya @hazalkaya @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @korayparlak Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğrafçı Asistanları: #LütfüTarganer, @ookanaltin Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay , @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @ferittkarahan Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz
    29
  • Priyanka Chopra ve Nick Jonas’ın üç gün üç gece süren düğün törenlerinden özel bir kare. 👰🏻♥️🤵🏻 #marieclairetr #priyankachopra #nickjonas
    15
  • - Şu an nereye ışınlanmak istersin? - Her zaman evime. “Eve ne zaman gideceğiz” diyen küçük kızlar gibiyim. ✨ Aralık sayımız bayilerde, kaçırmayın. #BakmaOku #HazalKaya @hazalkaya @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @korayparlak Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğrafçı Asistanları: #LütfüTarganer, @ookanaltin Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay , @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @ferittkarahan Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz Backstage Video: @dilekaltan
    37
  • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü! “Engelsiz bir dünya için her gün farkındalık.” 🦋 Görsel; 2008 yılında çekilen, geçirdiği beyin kanaması sonucu sadece sol göz kapağını oynatabilir durumda olan editör Jean-Dominique Bauby’nin gerçek yaşam öyküsünün anlatıldığı Kelebek ve Dalgıç filminden. #3aralıkdünyaengellilergünü #kelebekvedalgıç #lescaphandreetlepapillon
    7
  • New York’ta gerçekleşen Versace Pre- Fall 2019 defilesinin öne çıkan görünümleri.✨ #marieclairetr #versace #gigihadid #haileybieber #haileybaldwin #candiceswanepoel #kaiagerber #VersaceNY
    8
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için