Tüm Yılınıza Fark Katmak İçin Yılbaşı Gecesi Sürmeniz Gereken 9 Ruj

Eğer yılbaşında tüm o bordo ve kırmızı rujlardan sıyrılmak istiyorsanız; bu liste tam size göre!

İşte tüm yılınıza fark katmak içiin yılbaşı gecesi sürmeniz gereken 9 ruj… -Unutmayın yeni yıla nasıl girerseniz, o şekilde devam eder…-

Pat McGrath’ın bu altın renkli glossu ile; parti sezonunun daha da eğlenceli geçeceğine inanıyoruz. Yüksek ışıltı ve dudakları nemlendirmesi de cabası!

Pat McGrath

Asla bulaşmayan mat likit formülü ile nane yeşili cesaretine var mısınız? Bence cevabınız “evet”!

Tarte

Kırmızıyı boşverin, bu sezon turuncuya kucak açın! Üstelik 8 saat kalıcılık vaat ediyor.

GIORGIO ARMANI

Tabii ki kusursuz yılbaşı setlerini Fenty Beauty Snow Nights ile Rihana yapınca şaşırmadık. Buzlar kraliçesi olmak isteyenler için ideal.

Bırakın herkes kırmızı tercih etsin; siz 90’ların bu popüler soğuk alt tonlu kahverengi trendiyl tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.

LIME CRIME

Bu ultra ışıltılı renk, Cardi B’nin de favorisi.

TOM FORD

Eğer renkli rujlardan hoşlanmıyorsanız; yoğun bir göz makyajı ile bu şeffaf glossu kullanabilirsiniz.

GLOSSIER

Bu Bombshell Pink rengini aklımızdan çıkaramıyoruz!

COVERGIRL

Eğer biraz vamp dokunuşlar eklemek isterseniz, siyah ruj denemenin tam sırası!

HI WILDFLOWER