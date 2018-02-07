TÜRK DÖNERİNİ DÜNYAYA TANITAN SERKAN MUTLU





Rusya, Katar, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Belçika, Kanada, Urm Çin, Kıbrıs gibi yirmiye yakın ülkede ve Türkiye’nin pek çok kentinde kendi mekanını açıp, danışmanlık veren Serkan Mutlu, Türk dönerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 700’den fazla profesyonel usta yetiştirip yurtiçi ve yurtdışında iş imkanı sağlayan Mutlu, son olarak Ürdün’ün başkenti Amman’da Usta Döner isimli restorana danışmanlık yapıyor. Amerikan üssüne komşu olan 200 kişilik restoranın menüsünü hazırlayıp, yetiştirdiği elemanlara teslim edecek olan Mutlu, “Sırada Irak’ın başkenti Bağdat ve uzak rota Avustralya var,” diyor.

Ünlü döner ustasının İstanbul’daki adresi ise Kağıthane’de. Geçtiğimiz ay kendi ismiyle açılan 300 kişilik mekan, şimdiden İstanbul’un en popüler döner restoranları arasına girdi.

Klasik döner dışında Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan beyti, çökertmeyi de dönerle yaparak bilinenlerin dışında yeni bir trend getirdi…

Serkan Mutlu, kendi mutfağında yaptığı tamamen doğal besiden elde ettiği döner etini, beytili döner, çökertme döner, kolay kolay unutamayacağınız enfes tadı ve sunumu ile İskender’i, hamurunu kendi açtığı ve tüm malzemeleri doğal olarak kullandığı dönerli pizza ile muhteşem lezzetlere imza atıyor… Türk mutfağının reçetelerini döner ile birleştirerek dünyaya tanıtılmasında katkıda bulunmakta….

Dönerde kullandığı etin sinirsiz ve yağ oranının düşük olmasına dikkat ederek, çocuklara da severek döner yedirtmekte… Ayrıca, yine kendi mutfağında yaptığı Susurluk ayranı, anne patatesi, salatası, tadı damağınızda kalacak künefesi, Trabzon el açması fındık baklavası, fırın sütlacı, kaymaklı cevizli ekmek kadayıfı ile adından söz ettirmekte…

Mutfakta ocak ve ekipmanları da mimarlarla birlikte en iyi, sağlıklı pişirmeyi yapacak tasarımları da kendi oluşturmakta…

Döner ve et hakkındaki bilgisini gençlere vermek için açtığı Mutlu Akademi, hem yurtiçi-yurtdışında profesyonel ustalar yetiştirerek istihdam sağlamakta, hem de lezzetli türk dönerini dünyaya tanıtmakta…

İnstagram: Dönerci Serkan Usta

