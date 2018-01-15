TWIST 2018 İLKBAHAR KOLEKSİYONU İLE KEŞİF SEZONU





Twist 2018 İlkbahar Koleksiyonu mevsim geçişinin tüm enerjisiyle sokaklara çıkıyor. Kendine özgü stilini cool detaylarla harmanlayan koleksiyonun ana parçalarıysa canlı renklerin hakimiyeti altında!

Bitmeyen enerjisiyle dolup taşan Twist 2018 İlkbahar Koleksiyonu, bu sezon cool tavrını romantik ve asi detayların mükemmel uyumuyla buluşturuyor. Sokak stilinin favori parçalarından oversize ceketler, trok ve kuşgözü işlemeleriyle Twisterların radarında!

Festivallerin dinmeyen enerjisiyle harmanlanan etnik desenler ve bahar çiçekleri bluzlarda ve eteklerde hareket etmek için heyecanlanırken, sportif çizgiler ile ortaya çıkan bomber ceket ve kamuflaj desenli parkalar sokak stiline taze bir vuruş yapıyor. Boncuk ve işlemelerle zenginleşen detayların yanı sıra ilgi çekici danteller, volanlar etek ucunda kendini ortaya çıkararak keşif dolu bir tur atıyor.

Baharı “Hazır Ol”da bekleyen pembe ve vişne tonları romantik bir etki yaratırken; ekru, lacivert, gri ve orman yeşili tonları, mevsimin soft renk paletine teslim!

Kombinlerin ayrıntılarında kendisini gösteren payet, pul ve simler baştan aşağıya sahnede! Sadece gece değil gündüzden geceye dönüşte de parıltısıyla bakışları üstüne toplayan payet detaylar ve payet bluzlar, tül altından çıkan çizgili trikolar, sezonun must have parçası oluyor. Cropped süet biker ceketler, klasik tasarımını yıkan ve kesimiyle fark yaratan trençkotlar Twist 2018 İlkbahar Koleksiyonu’nun ters köşe parçaları arasında yer alıyor.

Retro görünüme gönderme yapan cropped bluzların yanı sıra, Rock’n Roll denilince akıllara gelen trok ve kuşgözü detaylar, 70’lerin Rock furyasını günümüz modasıyla buluşturuyor. Full troklu ve taşlı denim ceketler, mesaj kaygılı sloganlı t-shirt’ler, jean etek ve pantolonlar çabasız bir rock-chic stili yaratıyor.

Sokakları ele geçiren sloganlar aksesuarlarda yer alarak tüm kapıları açıyor. 90’lar etkisi taşıyan baskılı çantalar spor bir şıklık vaat ederken sezon trendi kova çantalar, hasır materyaller ve hasır örgü halat detaylarıyla öne çıkıyor.

Yükselen aksesuar trendlerinden işlemeli çanta askıları, özgün stiliyle fark yaratan Twister’lar için olmazsa olmaz parçalardan… Kemer detaylı bootieler, yeni nesil lüks terlikler ve her kombinin mükemmel tamamlayıcısı haline gelen çorap botlar, trok detaylar ve işlemelerle zenginleşiyor.

Taş ve grogren detaylı küpeler “Az Çoktur” kurallarını tekrardan sineye çekiyor ve rengarenk etkisiyle capcanlı bir stil yaratıyor. Tüm parmaklarda yer alacak yüzükler ise altın ve gümüş üstüne detaylarıyla bohem tavra nokta atışı yapıyor.



