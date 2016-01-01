TWIST İLE SEVGİLİLER GÜNÜ AŞKINA!





Twister’ların kalbine giden yol bulundu! Kuralsız stilini özgür ruhuyla bütünleştiren Twist, Sevgililer Günü’ne özel parçalarıyla güne hazır!

Özgün tavrın kusursuz temsilcisi Twist, Sevgililer Günü’ne özel parçalarıyla kalbini çalmaya hazır! Koton kumaşlardan oluşan ‘love’ sloganlı tshirt, gömlek ve trikolar, stilini konuşturan Twisterlara günün önemini hatırlatırken; sık taş detaylarıyla öne çıkan aksesuarlar Sevgililer Günü kırmızısı ile flörte davet ediyor. Sırt detayı ‘love’ sloganlı blazer ceketse gizli bir mesaj verir nitelikte!

Kırmızı, siyah ve beyaz renklerin hakimiyeti Sevgililer Günü’ne yüksek doz romantizm yüklerken; Sevgililer Günü’ne göz kırpan sloganlı küpeler ile tamamlanabilen zımba detaylı kırmızı çanta koleksiyonun baş kahramanları olmaya aday!

Bu güne özel kombini tamamlayacak tüy ve kalpli taş detaylı terliklerse romantik bir adım atmak isteyen Twisterların radarında!

Twist Sevgililer Günü’ne özel ürünleri keşfetmek için sana en yakın Twist mağazasına veya twist.com.tr’de online alışverişe davetlisin.



