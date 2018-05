ÜCRET EŞİTLİĞİ İÇİN SAVAŞAN ÜNLÜ İSİMLER

1/8

Bugün Equal Pay Day, yani Dünya Ücret Eşitliği Günü! Halen dünyanın pek çok yerinde ve pek çok iş alanında cinsiyet ayrımcılığına dayalı ücret eşitsizliği uçurumu düşünüldüğünde daha çok ses getirmesini dilediğimiz bu hareket; Hollywood’un ünlü yıldızlarının da son yıllardaki değişmeyen gündem konusu.

2018’de aradaki uçurumun kapanmasını diliyor; sizi ücret eşitsizliği konusunda sesini çıkararak öncü olan ünlü isimlerle baş başa bırakıyoruz:

Robin Wright

Rockefeller Vakfı’nda 2016 yılında aktivistlere ve hayırseverlere konuşan Robin Wright, ücret eşitliği konusundaki sözleriyle bu hareketin öncülerinden biri olarak yer alıyor. “Belirli bir periyod içerisinde; karakerim Claire’in Frank’ten (Kevin Spacey) daha popüler hale geldiğini farkettim.Yapımcılara ‘Ya bana daha iyi bir ödeme yaparsınız ya da halka giderim’ dedim. Sonuç olarak yaptılar”

Jennifer Lawrence

J.Law da hareketin en önemli isimlerinden biri. Sony’nin hack skandalında, Lawrence ve Amy Adams’ın erkek rol arkadaşları Bradley Cooper ve Christian Bale’den daha az ücret aldıkları ortaya çıkmıştı.

Beğenilmeme korkusunun hızlı ve yanlış kararlar vermesine neden olduğunu söyleyen Lawrence, ücret konusunda ‘Zor ya da elde edilemez biri gibi algılanmak istemedim. Ancak fark ettim ki birlikte çalıştığım erkek oyuncuların hiç böyle bir derdi olmamış.’ diyor.

Emma Watson

2014’te Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçilen Emma Watson da ücret eşitliği konusunda lafını sakınmayanlardan: ‘Kadınların para konusunda konuşmaması mı gerekiyor? Hollywood’daki eşitsizlik aslında dev bir puzzle’ın görünen kısmı. Kenya’daki çay tarlasındaki kadın da, Wall Street’teki borsacı da, Hollywood’da oyuncu da olsanız bir şey değişmiyor. Kadın ve erkek arasında adli bir ücret dengesi yok. Eğer bu konuda kadınlar kadar erkekler de seslerini yükseltirse bir fark yaratmak mümkün olabilir. Bir gün bu eşitsizlik; eşinizin, kız kardeşinizin veya annenizin de başına gelebilir.’

Emma Stone

Vergiler hariç 2017 yılında toplam 26 milyon $ kazanan Stone; yaklaşık 3 yıldır ücret eşitliği konusunda savaşıyor. “Kariyerim boyunca; eşit olması için kendi ücretlerinden feragat eden erkek yardımcı oyuncularla çalıştım. Bunu yaptılar çünkü doğru olanın bu olduğunun farkındalardı. “

Felicity Jones

Star Wars’un genç yıldızı: “Yaptığım iş için adil bir şekilde ödeme almak istiyorum. Bu dünya üzerindeki her kadının isteği. Bizimle aynı işi yapan; benzer pozisyondaki erkeklerle aynı ücreti almayı hak ediyoruz.”

Natalie Portman

2011 yılında yer aldığı No Strings Attached filmindeki rol arkadaşı Ashton Kutcher’ın ücretinin 3’te 1’ini aldığını söyleyen ünlü aktris; “Bunu biliyordum ve olması gerektiği kadar sesimi çıkarmadım. Çok para kazandık, dolayısıyla şikayet etmek zordu. Ama bu eşitsizlik çılgınca. Erkeklerle kıyaslayınca, çalışma hayatında kadınlar erkeklerin aldığı her bir dolar karşılığında 80 sent kazanıyor. Hollywood’da ise biz erkeklerin aldığı her bir dolar karşılığında 30 sent kazanıyoruz” şeklinde konuştu.”

Sharon Stone

Ünlü aktris de ücret eşitsizliği için lafını sakınmayanlardan: “Eğer bir değişim isteniyorsa bu ücret eşitliği ile başlamalı. Ama sadece film yıldızları için konuşmuyorum; her işteki kadın eşit ücret almalı!”

