UÇUŞ SONRASI DAHA İYİ BİR CİLT İÇİN KULLANMANIZ GEREKEN GÜZELLİK ÜRÜNLERİ





Tatil sezonu geldi! Kısa veya uzun hiç farketmeden; uçuş sonrası cildinizde oluşabilecek sorunlar için tedbirinizi almanız gerekiyor.

İşte uçuş sonrası daha iyi bir cilt için kullanmanız gereken güzellik ürünleri:

Summer Fridays Jet Lag Mask

Bu üst düzey nemlendirici maske, tam da uzun süren uçuşlar sonrası için hazırlanmış. Vitaminler, ceramide, antioksidanlar ve nazik peeling özlerinden oluşan bu maske; cildinizde bulut yumuşaklığı sağlayacak.

Supergoop Unseen Sunscreen

Cildinizi UV ışınlarından korumak zorundasınız; evet uçağın içinde bile. Bu pratik tüp güneş koruyucu sadece cildinizi korumakla kalmıyor gözenekler, çizgiler ve kırışıklıklar için de yararlı bir içerik sunuyor.

MDNA Skin The Eye Mask

Göz altlarınız için yıldızların tarzında bir bakım mı uygulamak istiyorsunuz? Bu göz altı maskeleri kaşmirden daha yumuşak ve göz altlarınız için yumuşatıcı, soğutucu ve şişkinlik giderici etki

sağlıyor.

Dermalogica Antioxidant Hydramist

Uçuş sonrası cildin neme ihtiyaç duyduğu artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu antioksidan açısından zengin sprey; anında tazelenmenize neden olacak.

Tatcha Luminous Dewy Skin Mist

Cildiniz uçuş sırasında kuru hissettiği anda bu botanik yağlar ve Hyalüronik Asit açısından zengin sprey nemlendiriciyi kullanın.

Drunk Elephant NightBright Duo

Bu ikili, tüm seyahatseverlerin rüyası. Gece serumu ve yüz yağından oluşan ikiliyi uygulayarak uçaktan indiğiniz anda ışıltınızla herkesi büyüleyebilirsiniz.

Yes To Cucumbers Travel Facial Wipes

Bu tamamen naturel ve alerjik ciltlere de uygun olan aloe vera ve yeşil çay içerikli yüz temizleme mendilleri; en büyük yardımcınız olacak.

Milk Makeup Mini Cooling Water

Uçuş sırasında yüzünüzün şişmesi normal. Bunun içinse bu mineral açısından zengin tazeleyici stick’i kullanabilirsiniz.



