UÇUŞ SONRASI DAHA İYİ BİR CİLT İÇİN KULLANMANIZ GEREKEN GÜZELLİK ÜRÜNLERİ

Tatil sezonu geldi! Kısa veya uzun hiç farketmeden; uçuş sonrası cildinizde oluşabilecek sorunlar için tedbirinizi almanız gerekiyor.
İşte uçuş sonrası daha iyi bir cilt için kullanmanız gereken güzellik ürünleri:
Summer Fridays Jet Lag Mask
Bu üst düzey nemlendirici maske, tam da uzun süren uçuşlar sonrası için hazırlanmış. Vitaminler, ceramide, antioksidanlar ve nazik peeling özlerinden oluşan bu maske; cildinizde bulut yumuşaklığı sağlayacak.
Supergoop Unseen Sunscreen
Cildinizi UV ışınlarından korumak zorundasınız; evet uçağın içinde bile. Bu pratik tüp güneş koruyucu sadece cildinizi korumakla kalmıyor gözenekler, çizgiler ve kırışıklıklar için de yararlı bir içerik sunuyor.
MDNA Skin The Eye Mask
Göz altlarınız için yıldızların tarzında bir bakım mı uygulamak istiyorsunuz? Bu göz altı maskeleri kaşmirden daha yumuşak ve göz altlarınız için yumuşatıcı, soğutucu ve şişkinlik giderici etki
sağlıyor.
Dermalogica Antioxidant Hydramist
Uçuş sonrası cildin neme ihtiyaç duyduğu artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu antioksidan açısından zengin sprey; anında tazelenmenize neden olacak.
Tatcha Luminous Dewy Skin Mist
Cildiniz uçuş sırasında kuru hissettiği anda bu botanik yağlar ve Hyalüronik Asit açısından zengin sprey nemlendiriciyi kullanın.
Drunk Elephant NightBright Duo
Bu ikili, tüm seyahatseverlerin rüyası. Gece serumu ve yüz yağından oluşan ikiliyi uygulayarak uçaktan indiğiniz anda ışıltınızla herkesi büyüleyebilirsiniz.
Yes To Cucumbers Travel Facial Wipes
Bu tamamen naturel ve alerjik ciltlere de uygun olan aloe vera ve yeşil çay içerikli yüz temizleme mendilleri; en büyük yardımcınız olacak.
Milk Makeup Mini Cooling Water
Uçuş sırasında yüzünüzün şişmesi normal. Bunun içinse bu mineral açısından zengin tazeleyici stick’i kullanabilirsiniz.