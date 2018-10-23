Herkesin merakla beklediği; Ufak Tefek Cinayetler’de Katil Kim? sorusu bu gece cevap bulacak!

Bu akşam yayınlanacak Ufak Tefek Cinayetler 38. Bölüm ile; Edip’in katili gün ışığına çıkacak.

Peki sizin tahmininiz katilin kim olduğu yönünde?