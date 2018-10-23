Ufak Tefek Cinayetler’de Katil Kim?

 

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Herkesin merakla beklediği; Ufak Tefek Cinayetler’de Katil Kim? sorusu bu gece cevap bulacak!

Bu akşam yayınlanacak Ufak Tefek Cinayetler 38. Bölüm ile; Edip’in katili gün ışığına çıkacak.

Peki sizin tahmininiz katilin kim olduğu yönünde?

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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