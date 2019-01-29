Ünlü İsimlerden İç Huzuru Artıran Şifalı İçecek Tarifleri

“Wellness” yani iç huzuruna yönelik çalışmaların popülerleştiği dönemde, ünlü isimlerin de bize çeşitli tarif önerileri var!

İşte aralarında Gwyneth Paltrow, Miranda Kerr ve Yara Shahidi gibi isimlerin de bulunduğu ünlü isimlerden; cildinize yarar sağlarken iç huzurunuzu da yükseltecek tarifler…



Gwyneth Paltrow’un Adaptojenik Smoothiesi

İlk olarak işe adaptojenin ne olduğunu açıklayarak başlayalım. Adaptojen vücut üzerinde “dengeleyici” etki yarattığı genel olarak kabul edilen sağlıklı ve ayıltıcı ürünler şeklinde tarif edilir. Mesela adaptojenlere örnek olarak Ginseng verilebilir.

Goop sitesine göre Gwyneth bu detoks etkili, vegan ve adaptojen smoothieyi her sabah içiyor. Eğer kendi kendinize yapmak istiyorsanız; 1 kap badem sütü, 1 yemek kaşığı badem yağı, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı he shou wu,1 yemek kaşığı Cordyceps, 1 yemek kaşığı Moon Juice, bir tutam Himalaya deniz tuzu ve bir tutam vanilya tozu ile hazırlayabilirsiniz.

Kiernan Shipka’nın Matcha Lattesi

Chilling Adventures of Sabrina dizisinin yıldızı güne kahveyle değil ama “cadısal bir tarif olan” matcha latte ile başlıyor.

Ashwagandha, Cordyceps, mantar tozları ve diğer güçlendirici içeriklere sahip olması ise onun için önemli.

Yara Shahidi’nin cilde ışıltı katan zerdeçal suyu

Yükselişteki isim Yara Shahidi, cilt bakımı rutinine beslenmeyi de dahil edenlerden. “Yaptığım sular genelde zencefil, lime veya normal limon, lahana, nane ya da zerdeçal içerir. Canım biraz tatlı istiyorsa havuç da ekleyebilirim” diyor.



Superfood World Organic Turmeric Root Powder

Siyah çayda bulunan Cardamom içeriği, genç yıldızın parlak bir cilt için gizli silahı. “Bu tarz içerikleri bulmak cilt bakım rutininize gerçekten katkı sağlıyor. Aynı zamanda kendinize dikkat ettiğinizden emin oluyorsunuz.” diyor.

Lea Michele’in antioksidan iksiri

Lea Michele’in favori içeceği 5 temel içerikten oluşuyor: Lahana, yaban mersini, elma, avokado ve soğuk servis için buz. Bu antioksidan açısından güçlü su aynı zamanda kalp için yararlı yağlara da sahip.

Miranda Kerr’in “Düğün Detoksu” smoothie’si

Avustralyalı model ve Kora Organics’in kurucusu Miranda Kerr; bu smoothienin etkileri üzerine yemin edebileceğini söylüyor.



Kora Organics Noni Glow Skinfood Supplement

1 salatalık, bir miktar bebek ıspanak, çikolatalı protein tozu, badem yağı, hindistan cevizi yağı ve Kora Organics Noni Glow ek gıdası ile yarattığı bu içecek damak tadına göre şekillendirilebilir.

Khloé Kardashian’ın şişkinlik gidericisi zenfecil çayı

Düz bir karın için her zaman zencefil çayının etkilerinden bahseden Khloe Kardashian’ı beslenme uzmanı Elissa Goodman da onaylıyor ve ekliyor “Zencefil, sindirim sisteminiz için oldukça iyi bir yatıştırıcı.”