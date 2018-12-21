Ünlü İsimlerden İlhamla Yılbaşı İçin 10 Güzellik Görünümü Önerisi

Yılbaşı her zaman ışıltı, sim ve cesaret ile ilgili olmuştur! Eğer siz de bu yıl cesur bir görünüm peşindeyseniz; ilham için ünlü isimlerden ilham alabilirsiniz.
Lady Gaga’nın Ayna Göz Makyajı
Kullanın: Marc Jacobs See-quins in Flashlight and Le Marc Lip Creme in Oh Miley
Bu fütüristik eski Hollywood ışıltısını yaratarak unutulmaz bir yılbaşı görünümüne sahip olabilirsiniz.
Yıldızlı Gözler
Kullanın : MAC Cosmetics MAC Girls Classic Cuties Palette; eBoot Holographic Stars; DUO Eyelash Adhesive
Bu yıldızları kirpik yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz.
Rihanna’nın Simli Görünümü
Kullanın: Fenty Beauty by Rihanna Diamondbomb All-Over Diamond Veil
Rihanna’nın hem dudakları hem de gözlerine highlighter kullandığı bu görünüm; kesinlikle kalbimizi çaldı!
Sim Sarılı At Kuyruğu
Kullanın: IGK Preparty Hair Strobing Glitter Spray
Eğer yılbaşı makyajınızla uyumlu bir saç modeli arıyorsanız, bundan daha harika bir seçenek düşünemiyoruz!
Gwen Stefani’nin Şık Nude Dudak Makyajı
Kullanın: MAC Cosmetics Lipstick in Creme D’Nude and Stroke of Midnight Eyeshadow Palette in Smoky
Evet hepimiz yılbaşında sim seviyoruz ama eğer sim pek de sizlik bir şey değilse; şık bir smoky göz makyajı ve ultra nude dudaklar da aynı derecede dikkat çekici olacaktır.
Gerçek Payetli Dudak
Kullanın: MAKE UP FOR EVER Artist Rouge Creme Lipstick in C503, Artist Plexi Gloss, and Glitters
Tabi ki gözlerinizi sade bırakmayı unutmayın!
Kobalt Mavisi Gözler
Kullanın: Marc Jacobs Beauty Eye-Conic Longwear Eyeshadow Palette in Smartorial 760
Bu kobalt kedigözü makyajı ile gecenin yıldızı olun!
Dore Simli Göz Makyajı
Kullanın: Stila Glitter & Glow Liquid Eyeshadow in Gold Goddess andMicro Tip Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner
Günün ilk ışıklarına dek ışıldayın!
Altın ışıltı
Kullanın: Becca Cosmetics Shimmering Skin Perfector in Champagne Pop
Kemik yapınızı seksi bir şekilde öne çıkarın.
Chrome Tırnaklar
Kullanın: PrettyDiva Rainbow Chrome Nail Powder; Sally Hansen Black Nail Art Pen
Chrome tırnak trendinin asla sona ermesini istemiyoruz.