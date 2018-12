Ünlü İsimlerden İlhamla Yılbaşı İçin 10 Güzellik Görünümü Önerisi

Yılbaşı her zaman ışıltı, sim ve cesaret ile ilgili olmuştur! Eğer siz de bu yıl cesur bir görünüm peşindeyseniz; ilham için ünlü isimlerden ilham alabilirsiniz.

Lady Gaga’nın Ayna Göz Makyajı

Kullanın: Marc Jacobs See-quins in Flashlight and Le Marc Lip Creme in Oh Miley

Bu fütüristik eski Hollywood ışıltısını yaratarak unutulmaz bir yılbaşı görünümüne sahip olabilirsiniz.

Yıldızlı Gözler

Kullanın : MAC Cosmetics MAC Girls Classic Cuties Palette; eBoot Holographic Stars; DUO Eyelash Adhesive

Bu yıldızları kirpik yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz.

Rihanna’nın Simli Görünümü

Kullanın: Fenty Beauty by Rihanna Diamondbomb All-Over Diamond Veil

Rihanna’nın hem dudakları hem de gözlerine highlighter kullandığı bu görünüm; kesinlikle kalbimizi çaldı!

Sim Sarılı At Kuyruğu

Kullanın: IGK Preparty Hair Strobing Glitter Spray

Eğer yılbaşı makyajınızla uyumlu bir saç modeli arıyorsanız, bundan daha harika bir seçenek düşünemiyoruz!

Gwen Stefani’nin Şık Nude Dudak Makyajı

Kullanın: MAC Cosmetics Lipstick in Creme D’Nude and Stroke of Midnight Eyeshadow Palette in Smoky

Evet hepimiz yılbaşında sim seviyoruz ama eğer sim pek de sizlik bir şey değilse; şık bir smoky göz makyajı ve ultra nude dudaklar da aynı derecede dikkat çekici olacaktır.

Gerçek Payetli Dudak

Kullanın: MAKE UP FOR EVER Artist Rouge Creme Lipstick in C503, Artist Plexi Gloss, and Glitters

Tabi ki gözlerinizi sade bırakmayı unutmayın!

Kobalt Mavisi Gözler

Kullanın: Marc Jacobs Beauty Eye-Conic Longwear Eyeshadow Palette in Smartorial 760

Bu kobalt kedigözü makyajı ile gecenin yıldızı olun!



Dore Simli Göz Makyajı

Kullanın: Stila Glitter & Glow Liquid Eyeshadow in Gold Goddess andMicro Tip Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner

Günün ilk ışıklarına dek ışıldayın!

Altın ışıltı

Kullanın: Becca Cosmetics Shimmering Skin Perfector in Champagne Pop

Kemik yapınızı seksi bir şekilde öne çıkarın.

Chrome Tırnaklar

Kullanın: PrettyDiva Rainbow Chrome Nail Powder; Sally Hansen Black Nail Art Pen

Chrome tırnak trendinin asla sona ermesini istemiyoruz.